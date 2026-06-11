Clamor de empresarios, sindicatos y políticos de Asturias para que Barbón "lidere" la negociación de Indra con Duro

Arrecian las presiones desde varios flancos de Asturias –el empresarial, el sindical y el político– para que el presidente del Principado, Adrián Barbón, se ponga al frente de las negociaciones para que Indra acuerde con Duro Felguera la compra del taller que esta segunda tiene en Barros (Langreo), con el objetivo de que la empresa de defensa establezca allí una fábrica de vehículos blindados. Después de meses de negociaciones entre ambas empresas, fuentes conocedoras afirman que "el tiempo se acaba" y que "es urgente" que Barbón tome las riendas de la intermediación para que la compraventa sea realidad. Una valoración que comparten la mayoría de organizaciones empresariales de la región, así como buena parte de los partidos con representación parlamentaria y de los sindicatos.

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, fue explícito ayer en la Junta sobre esta cuestión durante su turno de preguntas al jefe del Ejecutivo regional: "¿Quiere usted defender Asturias? Pues tome las riendas, como le pidió la Cámara de Comercio de Oviedo, e intente negociar y facilitar que Indra pueda hacerse con el terreno de Duro Felguera en Langreo".

Por parte de la FSA-PSOE, su secretario de organización, Luis Ramón Fernández Huerga, aseguró que "todo el Gobierno del Principado está implicado, trabajando y manteniendo contactos institucionales a todos los niveles para favorecer que el proceso finalice de forma exitosa". En una línea muy similar se expresó también ayer el consejero de Ciencia e Industria del Principado, Borja Sánchez, que reiteró que "las posiciones están ahora más cerca de lo que estaban hace dos meses".

Gonzalo Centeno, diputado de Vox, criticó que "ahora que Asturias pretende ser un ‘hub’ de la defensa a través de Indra, se le pide a la rescatada Duro no que regale un taller como el de Barros (16 millones), sino que pida un precio similar a cuando vendió el Tallerón de Gijón (1 millón), mucho más valioso y operativo que el de Langreo; y Duro dice que no". "Este Barbón no tiene influencia en nada ni sirve para nada, salvo para obedecer a PS", reprochó Centeno.

Desde IU Asturias, su secretaria de organización, María Miranda, recalcó que "toda implicación es poca y no puede haber otra prioridad para el presidente que garantizar una inversión industrial, pero sin perder de vista la importancia, no hipotética, sino presente, de este sector en Asturias, representado en la fábrica de Trubia, en su actividad y en su empleo, que tiene que asegurarse a futuro". "Le pedimos que lidere y nos ponemos a su servicio para pelear esta nueva inversión, pero también para defender la actividad y el empleo en Trubia y hay que escuchar a las empresas asturianas y sus distintos representantes", subrayó.

El préstamo a Duro

También se mostró contundente Adrián Pumares, diputado de Foro: "Es verdad que se reclama a Barbón que lidere, pero Barbón no va a liderar nada porque es incapaz de liderar absolutamente nada. Lo único que ha hecho en relación con este asunto ha sido poner en marcha un préstamo a Duro Felguera sin ningún tipo de garantía, haciendo que los asturianos regalemos 6 millones de euros a una empresa que ahora se niega además a facilitar la venta del taller de Barros, que podría crear empleo y generar riqueza".

Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, aseveró que "las negociaciones que tenía que haber liderado el señor Barbón son las necesarias para que Duro Felguera fuera viable, tras recibir todas las ayudas públicas que recibió". Tomé reclamó "una reindustralización verde y sostenible" y "la creación de empleos de calidad en el sector industrial", aunque discrepó de que "fomentar industrias vinculadas a la guerra sea el camino".

Desde el mundo empresarial también llegaron mensajes a favor de una mayor implicación de Barbón. Conocida es la posición del presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que el pasado martes emplazó al dirigente socialista a "liderar las gestiones" para que se materialice la compra.

Por parte de la Cámara de Avilés, su máximo responsable, Daniel González, alertó de que "Barbón debe liderar las negociaciones y usar todos los recursos a su alcance: esto incluye no sólo una negociación directa sino líneas de ayudas específicas, plazos concretos de procesos burocráticos o planes de desarrollo de infraestructuras", añadió.

El recién reelegido presidente de la Cámara de Gijón, Félix Baragaño, llamó a que "todos los agentes favorezcan el buen fin de este acuerdo, entre ellos el Principado y los ayuntamientos, pero de manera muy especial a quien concierne es a ambas empresas".

Los sindicatos

Por la parte sindical, el secretario general de UGT-FICA, Jenaro Martínez, asumió que "el Principado y su presidente estarán haciendo tareas de mediación", y recordó que "la sociedad asturiana apoyó la viabilidad de Duro en sus peores momentos". "Eso no quiere decir que regalen la nave a Indra, pero sí que se busque un justiprecio que garantice empleo futuro y una mayor actividad del sector de defensa en Asturias", ahondó Martínez.

Su homólogo en CC OO de Industria de Asturias, Ignacio Requena, en la línea de lo manifestado el pasado lunes en LA NUEVA ESPAÑA, reclamó "la intervención en primera persona y de forma decidida de Adrián Barbón", porque "pocas cosas puede haber más importantes en la agenda que el hecho de intentar influir por todos los medios posibles a nivel político para que se cierre una operación crítica para el futuro del proyecto de Indra en Asturias".

Sin mediaciones políticas

Tanto Indra como Duro Felguera, las dos empresas enfrascadas en la negociación para la compraventa del taller de la segunda en Barros (Langreo), negaron ayer, a preguntas de este periódico, cualquier novedad respecto a una intermediación de La Moncloa para desatascar la operación.

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En la misma línea, Borja Sánchez recordó ayer que desde el Principado "se está interlocutando a todos los niveles institucionales" para que las conversaciones se materialicen en la compraventa. Esa interlocución implica a La Moncloa, respondió Sánchez a los medios congregados en las elecciones de la Cámara de Comercio de Gijón. "Ha sido así desde el comienzo, estamos en contacto a todos los niveles desde hace varios meses, y cada institución cumple su rol", indicó el responsable socialista, que comparó este proceso negociador de Barros con el que desembocó hace un año en la compra del Tallerón de Gijón: "Es muy parecido a lo que pasó entonces".