La comunidad española en la que puedes estudiar gratis un grado universitario de principio a fin, sin importar el lugar de procedencia ni el nivel de renta

¿Quieres estudiar un grado universitario de forma totalmente gratuita? Eso es posible en Asturias, sin importar el lugar de procedencia de los alumnos (las ayudas están abiertas para estudiantes que vienen de otras regiones) ni el nivel de renta, a diferencia de otros gobiernos autonómicos. Desde este curso, la matrícula es gratis en el primer año de carrera, beneficiando a unos 4.000 estudiantes, pero a partir del próximo mes de septiembre, el Principado ampliará la medida a todos los cursos.

Así lo avanzó el pasado septiembre el presidente Adrián Barbón, apenas tres meses después de aprobarse la ayuda para los alumnos de nuevo ingreso. El salto a todos los cursos universitarios disparará el gasto del Principado hasta los once millones de euros anuales. Un esfuerzo presupuestario considerable que, según fuentes del Ejecutivo, resulta rentable en la medida en que "contribuirá a fijar población joven, mejorar la formación del capital humano y reforzar la competitividad regional".

En el primer año, la exención del pago es automática para quienes se matriculen por primera vez en cualquier grado de la Universidad de Oviedo. No se exige mínimo de renta ni la condición de contar con una beca. Tampoco importa que el estudiante proceda de otra comunidad autónoma, lo que abre la puerta a captar estudiantes de otras regiones e incluso del extranjero. Por ejemplo, en Galicia es condición indispensable para acceder a las ayudas haber hecho la PAU en la región. De esta manera, se aseguran de que los recursos queden en casa y beneficien a los propios gallegos.

Llegará a todos los cursos

Asturias presentará en breve la versión ampliada de la matrícula gratuita, llegando a todos los cursos. Un aspecto por conocer son los requisitos académicos. Galicia financia los estudios posteriores en función de los créditos aprobados: un 90% en Humanidades y Jurídicas, un 80% en Ciencias de la Salud y un 65% en Ingenierías y Ciencias. En Asturias no se ha concretado aún qué condiciones se exigirán, aunque desde la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo se admite que será necesario fijar algún baremo.

En el tintero también queda el reparto de los fondos, que podría abrir el debate sobre la opción de hacerlo en función del nivel de renta.