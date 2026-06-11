Evacuado en helicóptero un hombre de 79 años herido en una rodilla al caer mientras bajaba de Cabrones a Bulnes, en los Picos de Europa
El herido prefirió no ser evacuado al hospital, ya que solo precisaba descanso por una lesión que ya tenía
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Un hombre de 79 años se lesionó una rodilla tras sufrir una caída cuando bajaba de Cabrones a Bulnes, en la parte cabraliega de los Picos de Europa. Fue evacuado a Sotres por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo de un helicóptero medicalizado del SEPA.
En el aviso al 112 a las 11.02 horas. El propio herido indicaba que se había hecho daño en una rodilla y no podía seguir caminado. Tras ser atendido por el médico-rescatador y precisar sólo descanso por una lesión que ya tenía, no se le evacuó al hospital. El equipo retiró del lugar a las 12.10 horas.
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