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Evacuado en helicóptero un hombre de 79 años herido en una rodilla al caer mientras bajaba de Cabrones a Bulnes, en los Picos de Europa

El herido prefirió no ser evacuado al hospital, ya que solo precisaba descanso por una lesión que ya tenía

Un momento del rescate.

Un momento del rescate. / SEPA

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un hombre de 79 años se lesionó una rodilla tras sufrir una caída cuando bajaba de Cabrones a Bulnes, en la parte cabraliega de los Picos de Europa. Fue evacuado a Sotres por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo de un helicóptero medicalizado del SEPA.

En el aviso al 112 a las 11.02 horas. El propio herido indicaba que se había hecho daño en una rodilla y no podía seguir caminado. Tras ser atendido por el médico-rescatador y precisar sólo descanso por una lesión que ya tenía, no se le evacuó al hospital. El equipo retiró del lugar a las 12.10 horas.

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