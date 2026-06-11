Ya hay acuerdo para la paga extraordinaria por antigüedad de los docentes de la concertada en Asturias: las condiciones, el complemento a cobrar, los beneficiarios...

La Consejería de Educación ha cerrado un acuerdo con las patronales y los sindicatos de la enseñanza concertada para regular la concesión de la paga extraordinaria por antigüedad, una medida que beneficiará a alrededor de 80 docentes y que contará con una inversión de 1,4 millones de euros.

El pacto, alcanzado en una reunión presidida por la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández, introduce además mejoras para determinados colectivos de profesorado y despeja las dudas sobre quiénes podrán acceder a esta compensación económica.

¿Qué es la paga de antigüedad de la enseñanza concertada?

Se trata de una gratificación extraordinaria destinada al profesorado de los centros concertados ordinarios que hayan alcanzado una larga trayectoria profesional en la misma empresa.

La cuantía se abonará en un único pago y equivaldrá a tantas mensualidades como quinquenios de antigüedad acumule el docente en el momento de generar el derecho.

Quién puede solicitar la paga extraordinaria

Para acceder a esta compensación, el profesorado deberá cumplir tres condiciones básicas:

Figurar en la nómina de pago en la fecha de devengo.

No haber cobrado anteriormente esta paga de antigüedad.

Tener una antigüedad mínima de 25 años en la misma empresa.

Además, será necesario encontrarse en alguna de estas situaciones:

Haber generado el derecho entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 .

. Haber sido recolocado tras el cierre o la pérdida de concierto de un centro educativo y trabajar actualmente en otro centro concertado, siempre que la Administración haya reconocido la antigüedad previa a efectos económicos.

Haber extinguido su contrato de trabajo durante 2025 por alguna de las causas previstas legalmente y cumplir los requisitos establecidos en el convenio.

Mejoras para docentes con reducción de jornada o excedencia

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es la incorporación de algunas demandas sindicales.

Así, el profesorado en situación de excedencia forzosa, excedencia especial o por violencia de género recibirá el mismo tratamiento que quienes tienen una reducción de jornada para cuidar de un menor con una enfermedad grave.

Además, también se incluirá a los docentes con reducción de jornada por el cuidado de un menor de 12 años o de un familiar dependiente hasta segundo grado de consanguinidad.

En estos casos, para calcular la cuantía de la paga se tomará como referencia el salario correspondiente al periodo inmediatamente anterior a la reducción de jornada.

Qué profesores quedan fuera por ahora

La medida está dirigida al profesorado de los centros concertados ordinarios. El personal docente de los centros de educación especial no se incluye en este acuerdo, ya que está regulado por un convenio diferente y requerirá una negociación específica.

Un acuerdo más amplio para mejorar la concertada

La agilización de esta paga forma parte del acuerdo firmado en octubre de 2025 entre el Principado y los representantes de la enseñanza concertada, el primero de estas características alcanzado en más de quince años.

Dentro de ese pacto ya se han aplicado medidas como el incremento del complemento salarial autonómico del profesorado y la subida salarial del 2,5% aprobada por el Gobierno central.

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Además, la Consejería prevé implantar en septiembre un aumento de la ratio de profesorado por unidad en Educación Infantil, una medida con la que se busca mejorar la atención al alumnado, reforzar las plantillas y contribuir al mantenimiento del empleo en los centros concertados.