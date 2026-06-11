Una inversión de 24 millones afianzará la térmica de Soto de Ribera como reserva eléctrica de Asturias

La conversión a gas de la última central térmica de carbón de Asturias, la de Soto de Ribera, costará 24,3 millones de euros. El plan de transformación, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA y que aún debe ser ratificado por la dirección de EDP, se abordará en dos fases. En la primera, que se completará a finales de 2o27, la central ya utilizará como combustible gas natural. Y en la segunda, que se completará a finales de 2030, incrementará su potencia instalada.

El grupo 3 de carbón de Soto de Ribera tiene una capacidad nominal de generación de 350 megavatios (MW) y se puso en servicio en 1984. En coherencia con sus líneas estratégicas de descarbonización, EDP presentó en julio de 2023 la solicitud de cierre del grupo. Sin embargo, la situación actual de la red eléctrica en Asturias –que aún tiene pendiente el desarrollo del denominado "anillo central", planteado hace 18 años– no permiten el cierre, ya que el grupo 3 de Soto de Ribera ha sido considerado por el operador del sistema (Red Eléctrica) como instalación necesaria para garantizar la seguridad del suministro en Asturias.

EDP quiere avanzar en su descarbonización, pero al mismo tiempo debe mantener operativo el grupo 3 como reserva de generación eléctrica. En ese contexto, la solución planteada es reconvertir la instalación, pasando de central de carbón a central de gas, como ya se hizo con el grupo 2 de Aboño. Los trámites están en marcha, aunque EDP aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su ejecución. El anteproyecto de conversión del grupo a gas prevé una inversión de 24,3 millones de euros dividida en dos fases.

Primera fase.

Supondrá una inversión 15,87 millones y se prevé que esté completada en diciembre de 2027. La obra incluye la modificación de la caldera del grupo 3 para que pueda consumir como combustible gas natural en vez de carbón, y la extensión de su vida útil 12 años. Tras la reforma pasará a tener una capacidad máxima de producción eléctrica de 250 MW brutos , que supone algo más del 70% de la potencia actual y que permitirá atender las necesidades planteadas por Red Eléctrica de España para resolver las limitaciones actuales de la red y dar estabilidad

Segunda fase.

Supondrá una inversión adicional de 8,43 millones de euros y se completará en diciembre de 2030 si las necesidades del sistema, el mercado o la demanda eléctrica lo justifican. Se acometerá una ampliación de la capacidad de generación mediante gas natural en 100 MW adicionales, hasta alcanzar una potencia nominal del grupo de 350 MW, que coincide con la capacidad máxima de evacuación hacia la red de 400 kilovoltios. El proyecto incluye la instalación de nuevos quemadores e ignitores de gas natural y la ejecución de nuevas infraestructuras para aumentar la capacidad de suministro de gas natural.

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Con las modificaciones previstas se eliminará el consumo de carbón lo que implicará mejoras ambientales significativas, tales como la rebaja de las emisiones contaminantes a la atmósfera, la reducción de las emisiones sonoras, el recorte de la generación de residuos y la reducción de los vertidos generados.