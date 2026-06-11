IU y Covadonga Tomé replican a Barbón: la unidad de la izquierda se gana "gobernando bien"

Que los partidos a la izquierda del PSOE están moviéndose desde hace meses con el objetivo de conformar una candidatura única de cara a las próximas elecciones no es una cuestión desconocida. El planteamiento ha sido expresado públicamente tanto por el coordinador de IU, Ovidio Zapico, como por la líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé. Esta última llegó a dar una rueda de prensa en enero lanzando un órdago “a la izquierda transformadora”.

Ahora bien, el discurso de Adrián Barbón situando la confluencia de la izquierda del PSOE como un dique para frenar un posible gobierno de la derecha no ha sentado muy bien en los aludidos, que advierten que ninguna confluencia sustituye a la gestión de los problemas cotidianos de la ciudadanía.

Alejandro Suárez, secretario de Estrategia y Relaciones Políticas de IU, aseguró que su partido "siempre apostó por las alianzas", tanto políticas como las de gobierno. Sin embargo, "sorprende que quien haga esta propuesta es quien mantiene tres circunscripciones electorales en Asturias por presiones de las élites”. El partido lleva años defendiendo la supresión de estas demarcaciones electorales para integrarlas en una sola que agrupe a toda la comunidad autónoma. “¿Cuántos votos pierde la izquierda por ese motivo?”, preguntó, antes de recordar que, en su día, cuando ellos plantearon hablar de alianzas, los socialistas les contestaron que debían centrarse "en trabajar".

Para el dirigente de IU, las elecciones se ganan con acciones concretas en beneficio de la ciudadanía. “Las alianzas no es lo que va a darle la victoria a la izquierda, sin trabajar por mejorar la vida cotidiana de la gente”, defendió. Citó como prioridades la atención primaria, la dependencia, la vivienda y la política industrial, con una mención expresa a lograr que Indra se quede en Asturias y a intentar no perder nuevas inversiones. “La parte material es lo que consigue ganar elecciones y eso es lo que debe demostrar el Gobierno en este año que queda de legislatura, porque en un año se pueden hacer muchas cosas”, añadió.

Por su parte, Tomé compartió el diagnóstico de Barbón sobre la necesidad de frenar a la derecha, pero insiste en que la unidad debe construirse sobre contenidos y no sobre una operación de imagen. “Ese freno no se construye solo con llamamientos a la unidad: se construye gobernando bien”, sostuvo.

Tomé fue especialmente crítica con el ritmo del Ejecutivo autonómico. “Unirse por marketing no sirve de nada; unirse para garantizar vivienda, sanidad y cuidados, sí”, afirmó. A su juicio, el Gobierno de Asturias “va tarde” y necesita ser “más valiente, más reformista y menos complaciente con los intereses económicos de siempre”.

La dirigente de Somos Asturies confirmó, no obstante, que los contactos con IU continúan abiertos. “Seguimos hablando con IU. Y seguiremos. Es un camino que hay que ir andando”, señaló. Pero vinculó cualquier avance a la existencia de acuerdos políticos concretos: “Sobre todo hay que alcanzar acuerdos sobre políticas que se transformen en soluciones para la vida de la gente”.

Los contactos entre ambas formaciones llevan ya tiempo. Aunque han pasado de conversaciones en pasillos a encuentros concertados para intentar dibujar una propuesta que ilusione y convenza a ambas partes.

Y es que tanto en IU como en Somos Asturies son conscientes de la importancia de generar sinergias entre fuerzas afines. En esta legislatura ha quedado demostrado en más de una ocasión que PSOE e IU, socios en el Gobierno, no habrían logrado sacar adelante gran parte de sus proyectos sin el respaldo de Tomé.

Otra cosa será ver cómo se plasma esta buena sintonía en una propuesta electoral conjunta y si esta se abre a más partidos. Cabe recordar que Tomé es actualmente diputada del grupo mixto, después de que Podemos la expulsara por un enfrentamiento con la dirección del partido.