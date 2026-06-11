¿Eres joven y gozas de buena salud?: puedes salvar tres vidas en Asturias en media hora escasa y tumbado

Puede que los más de 25.000 donantes de sangre –en concreto, 25.138– que hay en Asturias no sean conscientes de la importancia de su gesto cuando acuden al punto fijo de extracción o a una unidad móvil a cumplir con una acción totalmente voluntaria. Esa media hora aproximada, tirando largo, que dura la donación tumbado en una camilla supone salvar tres vidas.

Asturias necesita en la actualidad que hagan esto entre 180 y 200 personas al día y más de una vez al año –las mujeres pueden 4 veces y los hombres, 6, tras revisarse los protocolos– ante una demanda al alza debido a una población envejecida. También se nota la avanzada edad entre los donantes: el 64% tienen entre 45 y 54 años, y solo un 10% están entre los 18 y 24 años, de ahí que una de las principales necesidades sea involucrar a los jóvenes.

Datos y más datos referentes a la donación, aunque Maite Díaz, directora gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias (CCSTA), advierte de que donar «no es solo una estadística», ya que invita a pensar en todo lo que hay detrás de ese gesto «voluntario, regular, solidario y responsable». Ni más ni menos, recordó, que un niño pueda continuar con su tratamiento, que una madre que acaba de dar a luz pueda recuperar fuerzas, colaborar en la cura de un paciente con cáncer o asistir a la víctima de un accidente que llega a urgencias.

Generosidad

«La donación es esencial», reseñó Díaz en la presentación del Día mundial del Donante, el próximo 14 de junio. «Cada acto de donación implica solidaridad, compasión; cada bolsa de sangre lleva detrás una historia de generosidad», reiteró.

Una de esas personas «generosas» es la vicepresidenta de la Junta General del Principado, Celia Fernández, quien dijo ser donante de sangre durante la presentación, en el Parlamento asturiano. Fernández insistió en el llamamiento a los jóvenes, al igual que la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y dejó sobre la mesa una propuesta: que la unidad de extracción que se ha habilitado en el HUCA, en Oviedo, recientemente, se extienda al resto de hospitales de la región. «Hay que estudiarlo porque puede ser una buena idea», dijo.

Los datos avalan tal propuesta, porque en la unidad de extracciones del HUCA, en las tres semanas en funcionamiento, se ha logrado aumentar las donaciones un 64%; la media diaria ha pasado de 10,1 a 16,6; los donantes se ha duplicado hasta llegar a 30 al día; y las altas con nuevos voluntarios también han crecido. «Es un modelo que da resultados, es todo un éxito», corroboró Saavedra.

Todo es poco para que Asturias recupere los niveles de donaciones que la han convertido en una de las comunidades más solidarias de España. La Consejera de Salud admitió que los vecinos gallegos han adelantado a los asturianos, por lo que ahora estos últimos están los cuartos tras los de Extremadura, Castilla y León y Galicia.

Importancia de los voluntarios

El presidente de Cruz Roja en Asturias, José María Lana, tuvo palabras de agradecimiento para los voluntarios de la organización «que sostienen la donación de sangre», algo que definió como un «acto ciudadano, que demuestra entender lo que significa vivir en comunidad». Y alertó de que la sangre «no se puede fabricar, no se puede sustituir», de ahí la necesidad de «cada vez ser más los donantes».

Este fin de semana se tratará de aumentar la lista de donantes de sangre asturianos con las actividades en torno al Día mundial del Donante, que este año lleva por lema «Una gota de humanidad».

El sábado 13 de junio en Gijón habrá una unidad móvil en el Mercado Ecológico para los que quieran acercarse. A todos les acompañará la fuera de los personajes de «Stars Wars», que se involucran en la campaña a modo de reclamo.