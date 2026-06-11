El "junio caliente" de la educación en España se caldea también en Asturias: la concertada, a la calle a pedir igualdad de condiciones con la pública

"Mismo servicio público=mismas condiciones". Ni más ni menos que trabajar bajo el mismo paraguas que sus compañeros de la red pública reclaman los profesores de la enseñanza concertada. Son los últimos en salir a la calle con la pancarta en este junio "caliente" de la educación en España -con varias protestas en distintas comunidades- y del que Asturias no se ha librado, justo además un año después de la histórica movilización de los docentes que logró del Gobierno del Principado destacados acuerdos en el pacto "Asturias Educa", algunos aún en desarrollo.

En este caso el convocante es FSIE, sindicato mayoritario en España de la concertada y tercero en Asturias, que se concentró en la plaza de España este jueves, ante la Delegación de Gobierno, para protestar por la "infrafinanciación que afecta desde hace años" a la educación concertada. Su secretario general en Asturias, José López Sela, tacha de "una injusticia más" los planes del Ministerio de Educación en el proyecto de ley que ahora se tramita. "Recoge reducir la carga lectiva a los profesores. De 25 horas se baja a 18 a los de secundaria y 23 a los de primaria. Pero a los de la concertada se nos excluye una vez más", criticó Sela, pancarta en mano en la plaza de España de Oviedo junto a un puñado de compañeros.

FSIE advierte de que los docentes de la concertada, unos 3.000 en Asturias que atienden a 15.000 alumnos (el 25% de la red educativa), realizan "el mismo trabajo que los de la pública" y por tanto aspiran a "los mismos derechos". La concentración en el Principado fue simultánea a otras por todo el país. FSIE tiene previsto convocar una general ante el Congreso de los Diputados el día que llegue la ley para su aprobación a la cámara baja.

"No pedimos para nosotros solo, sino también para nuestros alumnos. Tienen el mismo derecho a ser atendidos en las mismas condiciones, no por un personal peor tratado", añadió el dirigente de FSIE.