En mayo, hombres y de edad avanzada: las características de los accidentes agrícolas en España que se cumple en Asturias

La primavera y sobre todo el mes de mayo concentran la mayoría de los accidente agrícolas en España, de los que el 87% son con maquinaria. Asturias, donde está muy reciente la tragedia del pasado 31 de mayo en Colunga, cuando un hombre de 47 años perdió la vida al volcar con su segadora al río, sumó 58 fallecidos en siniestros de este tipo entre 2010 y 2023. Son el 4,1% del total nacional contabilizado en ese periodo.

Así lo recoge el informe «Siniestralidad agrícola e incendios en cosechadoras y empacadoras» elaborado por Fundación Mapfre, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza. La conclusión es clara: la actividad agraria sigue expuesta a riesgos importantes y requiere una cultura preventiva más sólida para proteger a quienes trabajan en un sector esencial.

En el informe se advierte de la persistencia de riesgos graves asociados al uso de maquinaria en el sector agrario, y se alerta también de que, pese a su gravedad, no siempre se recibe la atención pública que merece. En el conjunto de España, entre 2010 y 2023 se registraron 1.620 muertes en el campo, con una media de 116 fallecidos al año, lo que equivale aproximadamente a una muerte cada tres días. En el 86,9% de los siniestros mortales estuvo implicada algún tipo de maquinaria agrícola, con 1.407 fallecidos en total.

Tipo de vehículo

El tractor es, con diferencia, la máquina más asociada a este tipo de accidentes. El informe contabiliza 1.141 accidentes mortales vinculados a este vehículo, que representan el 81,1% de los incidentes con maquinaria implicada. El riesgo principal es el vuelco, que aparece como el tipo de siniestro mortal más frecuente, con el 57% de los casos. De esos vuelcos, el 94,1% se produjeron con tractor. Sin contabilizar los de Asturias, son mayoritarios en la comunidad

En los accidentes rara vez responden a una única causa. En la mayoría de los casos influyen de forma combinada el terreno, habitualmente pendiente en el Principado; el estado o características de la maquinaria, en muchos casos antigua; y el comportamiento del conductor –la medida de edad de los fallecidos ronda los 60 años–. Entre las causas más frecuentes figuran los desniveles, la salida de vía y las imprudencias.

El lugar donde se producen los accidentes también resulta significativo. Las parcelas agrícolas o prados concentran el 39% de los siniestros mortales con maquinaria, seguidas de los caminos, con el 20%, y las carreteras, con el 16%. En las parcelas, los principales factores de riesgo son los desniveles, las imprudencias, las salidas de vía, los atropellos y las maniobras.

Hombres de avanzada edad

El perfil de las víctimas muestra una clara concentración masculina y de edad avanzada. El 94% de los fallecidos en incidentes con máquinas agrícolas fueron hombres. La edad media fue de 59,8 años, con especial incidencia entre los mayores de 65 años. El informe también recoge la muerte de 27 menores, de los que 21 tenían menos de 16 años.

La siniestralidad presenta además una marcada estacionalidad. Los accidentes mortales se concentran en primavera y verano, coincidiendo con los periodos de mayor actividad en el campo, y aumentan alrededor de un 30% respecto a la media mensual. El mes con más casos en el periodo analizado fue mayo, con 159 siniestros mortales en el conjunto de España.

Fuegos

El informe también analiza los incendios en cosechadoras y empacadoras, un riesgo especialmente vinculado a las altas temperaturas, la baja humedad y la acumulación de restos vegetales. Los incendios se originan principalmente por el contacto de esos restos con zonas calientes de la maquinaria, por problemas en la barra de corte de las cosechadoras y por fallos mecánicos, eléctricos o hidráulicos.

Entre 2016 y 2021, el promedio anual de incendios forestales originados por cosechadoras fue de 92 siniestros, mientras que las empacadoras estuvieron asociadas a una media de 17 incendios al año. Casi la mitad de los casos se registraron en las horas de mayor temperatura.

Para reducir estos riesgos, el estudio plantea actuar en cuatro niveles: el diseño de la maquinaria, el mantenimiento y uso por parte del usuario, la monitorización de temperaturas y puntos críticos y la incorporación de sistemas de autoextinción capaces de detectar y sofocar el fuego de forma automática en zonas de riesgo.

En el informe se insiste en que la prevención debe apoyarse en la renovación del parque de maquinaria, la formación, el mantenimiento preventivo y un mayor compromiso institucional con la seguridad en el campo.