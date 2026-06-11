Ni Medicina ni Odontología: la carrera con la nota de corte más alta de la Universidad de Oviedo que exige más de un 13

La carrera con la nota de corte más alta de la Universidad de Oviedo ya no es Medicina. Tampoco Odontología ni Biotecnología ni Enfermería. En los últimos años, son los dobles grados los que más tirón están teniendo entre los alumnos más brillantes de Asturias. Hasta el punto de que el grado con la nota de acceso más elevada en la región supera el 13.

Se trata del doble grado en Ciencias e Ingeniería de Datos y en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, que se imparte en la Escuela Politécnica de Gijón. La nota de corte de esta titulación, que la marca el último estudiante admitido el año pasado en el grado, es de 13,248.

Aunque no llegan al 13, en la Universidad de Oviedo hay otros estudios que lo rozan. Es el caso del doble grado de Informática y Matemáticas, con un 12,804; el doble grado de Datos e Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, con un 12,802; Medicina, con 12,784; Odontología, con un 12,700; Biotecnología, con un 12,123; y Enfermería en Oviedo, con un 12,116.

Hay otras diez titulaciones por encima del 10. Son Biología (10,336), Enfermería de Gijón (11,900), Fisioterapia (11,564), Psicología (11,315), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (11,152), Criminología (11,177), el doble grado de Criminología y Derecho (11,164), Maestro en Educación Primaria (10,002), el doble grado de Infantil y Primaria (11,258) y de Primaria e Infantil (11,298) e Ingeniería de Organización Industrial (10,218). Contando estas y las anteriores, hay un total de 17 estudios con una nota de corte superior al 10.

La Universidad de Oviedo publicará este viernes, a partir de las 10.00 horas, las notas de la PAU de los más de 5.000 estudiantes que hicieron los exámenes la semana pasada.

Con más salidas laborales

Las carreras que más estudiantes concentra no son siempre la que más trabajo tienen. Así lo demuestra la nueva edición del U-Ranking, el proyecto sin ánimo de lucro para analizar el sistema universitario español de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El informe certifica que los titulados en Medicina presentan una tasa de afiliación del 95,3%, una adecuación entre empleo y estudios del 99,7% y una base media de cotización de 44.153 euros. Es, según el informe, la titulación con mejores resultados laborales. En el 'top 10' de la empleabilidad se sitúan otros estudios sanitarios, como Enfermería, Odontología y Farmacia. También varias ingenierías: Ingeniería de computadores, Ingeniería de organización industrial, Ingeniería civil, Ingeniería de telecomunicación, Ingeniería eléctrica e Ingeniería de la energía.