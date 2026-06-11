Nueva estrategia para reforzar la prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias: análisis de vulnerabilidad, tratamientos selvícolas y un plan de autoprotección en los pueblos

El Principado de Asturias avanza en la actualización de su política de prevención y extinción de fuegos con la aprobación de la nueva Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, un documento que marcará las líneas de actuación de las administraciones públicas en esta materia durante los próximos años.

El Consejo Rector del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) dio este jueves el visto bueno al texto, que sustituirá a la estrategia vigente para el periodo 2020-2025 y que tiene como principales objetivos reducir el riesgo de incendios forestales, proteger a la población y preservar el patrimonio natural asturiano.

Según informó el Gobierno regional, la nueva planificación apuesta por un modelo integral de gestión de incendios forestales en el que la prevención se sitúa en el centro de la acción pública. Su desarrollo se articulará mediante programas y medidas específicas que se desplegarán a través de planes anuales coordinados con el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción.

Uno de los aspectos más destacados del documento es la elaboración de un análisis detallado de vulnerabilidad, recurrencia y riesgo de incendios forestales en Asturias, una herramienta que permitirá adaptar de forma continua la respuesta de las administraciones a las necesidades de cada territorio.

Este trabajo ha dado lugar a una base cartográfica homogénea que servirá de apoyo a instrumentos estratégicos como el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado (Infopa) y el Plan Forestal de Asturias. Además, esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de datos abiertos del Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias (Sitpa).

La nueva estrategia también contempla medidas para reforzar la vigilancia y el control en la interfaz urbano-forestal, impulsar la autoprotección en pueblos y espacios naturales de alto valor ecológico y consolidar actuaciones de gestión preventiva del territorio. Entre ellas figuran los tratamientos selvícolas, la creación y mantenimiento de pastizales, la conservación de infraestructuras preventivas y el desarrollo de áreas silvopastorales.

El Ejecutivo autonómico subraya que el documento ha sido elaborado por las consejerías competentes con el apoyo técnico de la Universidad de Oviedo, incorporando tanto la experiencia acumulada en los últimos años como los nuevos escenarios de riesgo asociados al cambio climático.

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Asimismo, la estrategia se alinea con las directrices de la Comisión Europea sobre incendios forestales, que priorizan la prevención estructural, la adaptación climática, la gestión integrada del territorio y la cooperación institucional. Con esta actualización, Asturias busca reforzar un modelo basado en la anticipación, la prevención y la reducción de riesgos frente a uno de los principales desafíos ambientales de la comunidad.