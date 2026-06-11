Nueve de cada diez bachilleres aprueban con el nuevo modelo de la PAU: los asturianos conocerán sus notas este viernes

La nueva prueba de acceso a la universidad (PAU) que se ha celebrado por segundo año consecutivo refleja que el 89,98% de los estudiantes de segundo de Bachillerato que la hacen aprueba, es decir, nueve de la cada diez, y que la nota media de acceso al grado supera el 7, un 7,49 en el caso de los estudiantes extremeños.

Tras los últimos exámenes este jueves en Cataluña, todas las comunidades darán a conocer estos días los resultados de su PAU. En Asturias se conocerá este viernes.

La última estadística del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades señala que el porcentaje de aprobados sigue siendo muy alto, nueve de cada diez matriculados supera la PAU, aunque en 2025 este porcentaje bajó casi tres décimas y frente al 92,95 % que aprobaron en 2024, al año siguiente fue el 89,98 %.

En 2025, en el conjunto del país se matricularon 281.956 estudiantes de segundo de Bachillerato y de ciclos de formación profesional y aprobaron 253.728, mientras que en 2024 se matricularon 280.092 alumnos y aprobaron 260.350.

Los que suben nota

No obstante, teniendo en cuenta no solo los bachilleres y alumnos de ciclos formativos sino también a los extranjeros, el número de matrículas de PAU fue de 320.927 en 2025 y aprobaron 314.746.

Habida cuenta a las personas que hicieron la PAU mayores de 25 años, de 40 y de 45 años, la cifra total asciende a 339.161 frente a los 341.831 del 2024.

La mayoría de los bachilleres presentados en la PAU hace las dos fases de la prueba, la general -con asignaturas comunes y obligatoria- y la específica -donde el alumno consigue aumentar su nota-.

Para acceder a la Universidad pública no solo es necesaria la nota de acceso, que se calcula con la nota media de primero y segundo de bachillerato y con la nota obtenida en los exámenes de la PAU obligatorios (la fase general).

Pero para poder acceder a grados muy demandados, como los sanitarios, o novedosos -vinculados actualmente a la IA y a los datos- la nota de admisión es elevada y el estudiante necesita hacer la fase específica para subir de 10 a 14 puntos.

Nota media y presentados

El año pasado 229.525 estudiantes se presentaron a las dos fases y solo 21.959 se presentaron a la prueba general y 26.951 solo a la específica. 1.250 alumnos más que en 2024 se presentaron a la fase de subir nota por segunda vez, lo que refleja que el porcentaje de alumnos que vuelve a repetir por segundo año estos exámenes ha aumentado consecuencia de las elevadas notas de admisión en algunos grados y universidades. Un 7,32 nota media de acceso en 2025

La nota media de acceso al grado de bachilleres que hicieron la PAU en 2025 fue de 7,32 puntos, nueve centésimas menos que en 2024, y en la fase general se situó en 6,71 puntos.

Murcia se situó a la cabeza con la nota media de acceso más elevada, con 7,68 puntos, seguida de Andalucía (7,50), de Extremadura (7,49), y de Asturias con 7,44 puntos.

En el otro extremo, Baleares fue la comunidad con la puntuación más baja, con 6,92 puntos en su nota media, junto con Cataluña, con 7,11 puntos.

La nota media solo en la fase general de los aptos a la PAU de 2025 fue de 6,22 frente a los 6,43 que se registró en 2024. Química y Biología, las más elegidas

Las asignaturas optativas de Química y Biología siguen siendo las más elegidas por el alumnado de segundo de bachillerato para subir nota mientras que Dibujo Técnico II e Historia del Arte son las menos demandadas en la parte específica.

El alumnado que en 2025 se presentó a Química ascendió a 90.711 mientras que a Biología fue de 81.542, y a Física de 57.236 estudiantes.

También gana peso en la fase específica la optativa de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio y Economía de la empresa, a la que se presentaron 67.263 estudiantes en 2025.

Y es que según los datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), negocios, administración y derecho, agrupó al mayor porcentaje de estudiantes de grado en España (el 20,9 % en el curso 2023-2024) y el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social se da entre los graduados de ADE, con un 77,24 % de afiliados a los 4 años de obtener el título, con una media salarial de 29.080 euros.

En 2025, a Historia del Arte se presentaron 14.253 estudiantes y a Dibujo técnico 28.088.

Por otra parte en 2025, hubo un 12 % de dobles correcciones, un porcentaje bastante superior al 8,44 % que se produjo en 2024.

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Este porcentaje de correcciones fue mayor en la convocatoria extraordinaria, un 20 %, frente al 10,86 % de la ordinaria