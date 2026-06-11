Saavedra cita de urgencia a los sindicatos médicos para sofocar el incendio de la sanidad asturiana, con huelgas y renuncias a hacer horas extra

La situación de conflicto del sistema sanitario preocupa al Gobierno de Asturias. Esta es la razón por la que la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha citado a todos los sindicatos del sector para las 17.00 horas de hoy jueves, con el objetivo de sondear la profundidad de su malestar e intentar, en lo posible, aplacarlo.

La convocatoria recibida por las organizaciones sociales las cita "en la tercera planta de la Consejería de Salud" con el objetivo de "tratar la situación actual tras el Consejo Interterritorial".

Este encuentro tiene lugar en el contexto de cinco coordenadas relevantes:

Mañana, viernes, una reunión de la Mesa General de Negociación del Principado en la que previsiblemente se dará luz verde a varios acuerdos firmados a principios de año por la Consejería de Salud, con el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) por un lado, y con el resto de los sindicatos para el resto de las categorías por otro. Una cascada de anuncios de médicos de distintos servicios de que dejan de hacer horas extraordinarias por las tardes, con el consiguiente descalabro de las listas de espera. Una convocatoria nacional de huelga de médicos para toda la semana próxima (del lunes 15 al viernes 19). Una amenaza de otoño caliente por parte de los dos sindicatos de médicos de la región, el SIMPA y el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), con reivindicaciones que una parte son comunes y en otra diversas. Y todo ello a menos de un año vista de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.

La Consejera se posiciona contra el Ministerio de Sanidad

Tal y como ha venido contando LA NUEVA ESPAÑA, el clima en la sanidad asturiana (al igual que en el conjunto del país) está caldeado. Por una parte, por la irritación de los médicos ante la negativa del Ministerio de Sanidad de impulsar una norma jurídica (Estatuto Marco) específicamente dedicada a los facultativos. Por otra, por la demanda de una reducción de jornada de los facultativos que se reclama a la Consejería de Salud. Y, en tercer lugar, por la indignación del resto de centrales sindicales y categorías ante lo que consideran una excesiva dedicación de atención y concesión de privilegios a los médicos.

La consejera de Salud de Asturias lleva varios días expresando su creciente preocupación. Y la traducción de la misma ha consistido en aliarse con todos los consejeros autonómicos de Sanidad, en su mayoría del PP, para exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (Sumar), que "siga desarrollando el diálogo y la negociación" acerca de la reforma del Estatuto Marco y que "escuche" las alegaciones que se presenten al documento.

Noticias relacionadas

La respuesta de la Ministra es que su departamento "ha hecho su trabajo" y que ahora es "el turno a las comunidades autónomas", que son las que tienen las competencias en materia retributiva y laboral. "Lo siento mucho, pero esa transferencia de competencias también tiene una transferencia de responsabilidades", argumentó la Ministra.