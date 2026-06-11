El Principado hará concesiones a los médicos para aliviar la indignación con el Ministerio que caldea la huelga de la próxima semana en Asturias

El gesto de ayer de la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (Sumar), de desoír a los 17 gobiernos autonómicos en la controversia sobre el Estatuto Marco de los médicos ha incrementado aún más la irritación de los facultativos asturianos. Las consecuencias son varias, según los sindicatos de médicos de la región: entre ellas, un previsible endurecimiento de la huelga convocada a nivel nacional para toda la próxima semana (del lunes 15 al viernes 19).

Asimismo, el servicio de Digestivo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se ha sumado a la oleada de suspensiones de la actividad extraordinaria que venían realizando por las tardes. Esta medida se hará efectiva a partir del próximo lunes, e incidirá de manera particular sobre un ámbito delicado: la lista de espera de endoscopias.

En este caso, en su exposición escrita de motivos, los especialistas en Digestivo aclaran que la negativa del Ministerio de Sanidad a dar un Estatuto Marco específico a los médicos les suscita “rechazo”, pero extienden sus fuentes de agravio al ámbito autonómico, en concreto a “la escasa voluntad y respuesta por parte de la Administración”. En cambio, en su anuncio de plante los anestesistas del HUCA solo apelaban al Ministerio.

Cajas de resistencia

Según el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), sus seguidores y otros facultativos de diversos hospitales están organizando cajas de resistencia para la huelga de la próxima semana. El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) tiene una larga experiencia en este tipo de operativos y actualmente los tiene activados en el HUCA y en el Hospital de Cabueñes (Gijón). Se trata de mecanismos de distintos tipos, pero todos ellos concebidos para que los profesionales que no pueden hacer huelga por estar en servicios mínimos o por otra razón, pero que apoyan la movilización, repartan con los huelguistas la pérdida salarial que se deriva de los descuentos que se les aplican.

En las cifras de huelga de esta próxima semana se supone que puede incidir el hecho de que, en la segunda quincena de junio, ya empieza a ser apreciable el número de médicos que se toman un periodo de vacaciones.

Concesiones a los sindicatos

En este clima de conflicto, todo invita a pensar que va a ser escaso el efecto balsámico de las medidas que, mañana viernes, aprobará la Mesa General de Negociación del Principado y que vienen a recoger el acuerdo firmado el pasado mes de enero por la Consejería de Salud y el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) y los pactos suscritos por la Administración sanitaria con el resto de los sindicatos para el resto de las categorías.

Entre esas medidas figuran un recorte de la penalización salarial que se impone a los médicos del Servicio de Salud (Sespa) que compaginan la actividad pública con la privada; un aumento del precio de la hora de guardia médica a partir de las 54 horas mensuales; la percepción de dietas en las guardias en atención primaria; el plus de nocturnidad; el plus para los residentes; el reconocimiento del solapamiento de jornada; o el prorrateo de guardias en casos de maternidad y paternidad.

Renuncia a la dedicación exclusiva

La renuncia de los médicos a la dedicación exclusiva está en danza desde 2011. La consecuencia será que el descuento mensual que se aplique a los facultativos que quieran compaginar el Sespa y la actividad privada pase de los 1.056 euros actuales (multiplicados por 14 pagas) a 415 euros. El secretario general del SIMPA, José Antonio Vidal, indicó ayer a este periódico que “muchos profesionales están preguntándonos” por este cambio. Lo llamativo de estas consultas, indica el doctor Vidal, es que no sólo son planteadas por médicos del Sespa que piensan organizar una actividad privada porque en adelante la penalización retributiva será menor, sino también por “médicos que están sólo en la privada y que ahora se plantean volver y compaginarla con la pública porque el sueldo va a ser mayor”.

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La demanda de las enfermeras

De otro lado, el Colegio de Enfermería de Asturias ha solicitado a la Consejería de Salud algún mecanismo para que las enfermeras puedan también renunciar a la dedicación exclusiva, posibilidad inexistente en el momento actual. Esta demanda se ha hecho más acuciante ante el interés de algunas profesionales de la enfermería en incorporarse a la actividad docente en las universidades privadas que este próximo mes de septiembre comienzan a funcionar en Asturias. Según el Sespa, ante estas demandas debe aplicarse la Ley 53/1984, que estipula el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.