El Principado trata de aplacar a los sanitarios con un estatuto propio para el personal del Sespa: "Hay una situación muy complicada"

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha tratado esta tarde de aplacar los ánimos de los sindicatos de la sanidad comprometiéndose a negociar un estatuto jurídico propio del personal sanitario de la región.

Éste es el principal resultado de la reunión que la Consejera y su equipo han mantenido esta tarde con las organizaciones sindicales, en un intento de atajar la indignación de los profesionales y de sus representantes tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de ayer, miércoles.

En ese encuentro, 16 de las 17 comunidades autónomas instaron a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (Sumar), a alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre el Estatuto Marco de los trabajadores, ya aprobado por el Consejo de Ministros en medio de un notable clima de rechazo, particularmente intenso entre los médicos. La respuesta de la Ministra fue devolverles la pelota bajo el argumento de que su departamento ya "ha hecho su trabajo" y que ahora es "el turno a las comunidades autónomas", que son las que tienen las competencias en materia retributiva y laboral.

"Antes de que concluya esta legislatura"

“La Consejera nos ha dicho que confía en que podamos implantar el estatuto jurídico del personal antes de que concluya esta legislatura”, ha explicado a este periódico Graciela Martínez, de Usipa-Sicepa.

Entre tanto, Adrián Redondo, de Comisiones Obreras, ha señalado que lo hablado en la reunión de esta tarde con las autoridades sanitarias “nos permite avanzar con mayor o menor velocidad, pero con ideas comunes; mientras que con la Ministra se retrocede en lo acordado y se abre la puerta a propuestas corporativas”.

La negociación de estatuto jurídico autonómico debe entenderse como la elaboración de una normativa que se atenga a las competencias autonómicas y que no invada las atribuciones propias del Ministerio de Sanidad.

La exclusión del SIMES

El recientemente creado Sindicato Médicos del Sespa (SIMES) ha criticado el hecho de no haber sido llamado "siendo como somos el único sindicato que actualmente tiene un conflicto laboral abierto a nivel autonómico, es decir, una convocatoria de huelga autonómica".

El SIMES admite que, dada su reciente creación, no dispone de representación en la Mesa Sectorial, pero puntualiza que "no entendemos que no se convoque a SIMES de ninguna manera, ni en conjunto ni a continuación".

A juicio de este sindicato, la consejera de Salud hace lo mismo que reprocha a la ministra de Sanidad: "Simula normalidad, e ignora deliberadamente a Médicos del Sespa, cuando en realidad, tiene convocada una huelga en Asturias en la que la primera interpelada es ella".

Un contexto de conflicto

Este encuentro tiene lugar en el contexto de cinco coordenadas relevantes:

Mañana, viernes, una reunión de la Mesa General de Negociación del Principado en la que previsiblemente se dará luz verde a varios acuerdos firmados a principios de año por la Consejería de Salud, con el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) por un lado, y con el resto de los sindicatos para el resto de las categorías por otro. Una cascada de anuncios de médicos de distintos servicios de que dejan de hacer horas extraordinarias por las tardes, con el consiguiente descalabro de las listas de espera. Una convocatoria nacional de huelga de médicos para toda la semana próxima (del lunes 15 al viernes 19). Una amenaza de otoño caliente por parte de los dos sindicatos de médicos de la región, el SIMPA y el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), con reivindicaciones que una parte son comunes y en otra diversas. Y todo ello a menos de un año vista de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.

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"Una situación muy complicada"

Esta mañana, en un acto celebrado en la Junta General del Principado, la consejera de Salud ha admitido que “hay una situación muy complicada en Asturias, y en todo el Sistema Nacional de Salud” que requiere “hablar de nuevos modelos de gobernanza y de nuevos modelos de organización asistencial”. Se trata, ha añadido Saavedra, de dar respuestas “que no se pueden hacer de forma inmediata, sino de una forma gradual, en plazos y con una financiación”. Esos desafíos, ha indicado la Consejera, “queremos empezar a tratarlos con las organizaciones sindicales como hemos hecho hasta ahora, y seguir con esas negociaciones y con ese diálogo”.