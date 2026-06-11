Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales

La Guardia Civil de Tráfico pilló en Cangas del Narcea a un conductor circulando a 217 por hora por un tramo limitado a 120. Ocurrió el pasado mes de mayo, durante un operativo contra las carreras ilegales con motivo de un a concentración de amantes del motor en el concejo del Occidente astur. Los agentes pillaron a 99 conductores circulando a velocidad excesiva por tramos de riesgo y 11 de ellos conduciendo de forma negligente y temeraria.

A tres de los conductores se les abrieron diligencias penales por un delito contra la seguridad vial. Está el caso del conductor que se puso a 217 en un tramo de 120, pero también cogieron a otro que iba a 158 por hora en una vía con limitación de 70, y otro que circulaba a 141 por hora en una vía con limitación de 50.

El objetivo de la intensificación de la presencia policial en la concentración (autorizada) de amantes del motor era prevenir conductas de riesgo tales como conducciones negligentes y excesos de velocidad en las rutas de acceso y salida del evento. El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias mantiene activo desde el mes de enero de 2026 un “Plan de Choque contra conducciones temerarias y competiciones o exhibiciones no autorizadas en el Principado de Asturias”, destinado a prevenir, detectar y erradicar conductas de riesgo en vía interurbanas, polígonos industriales y otras zonas de su ámbito competencial en materia de tráfico y seguridad vial, a través de dispositivos específicos que contribuyen a reducir la siniestralidad, minimizar conductas de riesgo en carretera, mejorar la seguridad de los usuarios de la vía y minimizar las incidencias que puedan afectar al entorno y a la convivencia vecinal.

En el dispositivo participaron patrullas de motoristas, equipos de control de velocidad (radares móviles) y componentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) y Equipos de Investigación de Siniestros (EIS), sumándose además efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) para reforzar la seguridad ciudadana y el orden público.

Durante el operativo se realizaron controles preventivos de velocidad, alcoholemia, pruebas de detección de drogas y verificación de las condiciones técnicas de los vehículos. Un total de 69 vehículos incumplían esta normativa. Otros 4 vehículos carecían del seguro obligatorio.

Noticias relacionadas

Próximos dispositivos

La Guardia Civil continuará desarrollando este tipo de dispositivos cuyo objetivo es minimizar el impacto que este tipo de conductas puedan tener en los propios conductores infractores y el resto de usuarios de las vías asturianas. La Benemérita recuerda "conductas como los excesos relevantes de velocidad o la conducción temeraria pueden constituir delitos contra la seguridad vial, castigados en el Código Penal con penas de prisión de hasta dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor por periodos de hasta seis años".