Rescatada una peregrina cerca del puerto del Palo, en Allande, tras romperse el tobillo
Fue evacuada al HUCA
Una peregrina tuvo que ser rescatada en Allande, tras herirse en una pierna, cerca del puerto del Palo. Hasta el lugar se desplazaron por tierra Bomberos del SEPA con base en Grandas de Salime y el Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado del SEPA. Fue evacuada al HUCA en Oviedo. También envió al lugar al médico de Berducedo.
Tras ser asistida por la médica-rescatadora se la trasladó a la aeronave mediante una operación de grúa. El aviso al 112 fue a las 12.35 horas. En la llamada indicaba que se había roto un tobillo a 200 metros de la carretera. A las 13.36 horas, los bomberos ya estaban con la afectada, y a las 14.42 había sido ya trasladada al HUCA en helicóptero. Fue informada la Guardia Civil.
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