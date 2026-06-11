Sergio Junquera, el gijonés que rozó el diez en la PAU y dio el salto a Uruguay a través de las Matemáticas
“Acabo de llegar a Montevideo donde estaré cuatro meses en una estancia de investigación”, detalla el exalumno del IES Rosario de Acuña, que ha optado por especializarse en ecuaciones derivadas parciales
Rozando el 10 en la antigua PAU, el gijonés Sergio Junquera cambió el IES Rosario de Acuña por el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad de Oviedo. El 9,85 de media que sacó en la prueba de acceso a la Universidad fue más que suficiente para afrontar los retos de dos de las carreras más exigentes que se conocen. “Me gustaban todas las asignaturas, en especial las de Matemáticas”, recuerda Junquera que, “sin que sirva como falsa modestia”, desvela que en la carrera su progresión como estudiante modelo no se frenó. “Obtuve el premio extraordinario de fin de carrera con una media de 9,5”, explica.
Tras los cinco años correspondientes para completar el doble grado puso rumbo a la Universidad Complutense de Madrid donde estudió el Máster de Matemáticas Avanzadas, paso previo al doctorado que ahora está realizando, pero no en la capital de España, sino en la de Uruguay.
“Acabo de llegar a Montevideo donde estaré cuatro meses en una estancia de investigación con profesionales de otros países”, detalla Junquera al otro lado del teléfono, que ha optado por especializarse en ecuaciones derivadas parciales. “Todavía no tengo claro del todo el futuro, pero me gustaría seguir por esta rama y dar clases en la universidad”, añade este gijonés.
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