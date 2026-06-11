La tecnológica Inetum recortará 404 empleos, pero no concreta el impacto en Asturias

El expediente de regulación de empleo (ERE) de la multinacional tecnología Inetum en España afectará, definitivamente, a 404 trabajadores, pero se mantiene la incertidumbre sobre su impacto en los centros de Asturias, donde trabajan más de 300 personas. Inetum es la antigua GFI, que en 2019 adquirió Informática El Corte Inglés (IECISA).

Inetum se ha sumado a otras multinacionales del sector de la tecnologías de la información, como es el caso de la también francesa Capgemini, a la hora de ajustar sus plantillas en España ante los cambios que se han producido en el sector (el principal de ellos la irrupción de la inteligencia artificial) y la fuerte competencia en el mercado.

La compañía planteaba inicialmente la salida de 456 trabajadores (aproximadamente el 5% de la plantilla en España), pero tras las negociaciones con los representantes de los trabajadores (de los sindicatos UGT, CC OO, Fetico y Valorian) se acordó un ERE que afecta a 404 trabajadores, lo que supone un reducción de más del 11%. Sin embargo, aún se desconoce el impacto que la medida tendrá en los centros de trabajo de Oviedo y Blimea, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, donde la compañía tiene más de 300 empleados.

"La lista definitiva todavía no existe", señalaron fuentes del sindicato Fetico, que apuntaron que el número final de afectados en Asturias dependerá del resultado del proceso de adscripción voluntaria abierto por la empresa para determinados puestos y de la aplicación posterior de los criterios pactados para seleccionar las salidas (entre ellas la adscripción al centro de empleabilidad o la evaluación del desempeño).

Quedan excluidos del procedimiento de regulación de empleo colectivos considerados especialmente sensibles, entre ellos los mayores de 50 años, personas con discapacidad, familias monoparentales, víctimas de violencia de género o uno de los miembros de matrimonios que trabajen en la compañía.

El pacto para la aplicación del ERE incorpora indemnizaciones equivalentes a las de un despido improcedente (33 días por año trabajado con una máximo de 24 mensualidades), una compensación mínima garantizada de 10.000 euros brutos y un plan de acompañamiento para la recolocación de doce meses financiado íntegramente por la compañía.

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Inetum cuenta en España con centros de trabajo en Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Ciudad Real, Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, Alicante, La Coruña, Vizcaya, Las Palmas, Murcia, Baleares, Navarra, Cantabria, Badajoz, Valladolid, La Rioja y Asturias. n