El Aeropuerto de Asturias vuela hacia el récord de pasajeros y se mantiene al alza en pleno despegue estival

El Aeropuerto de Asturias mantiene el pulso al alza en el inicio de la temporada de verano. La terminal de Santiago del Monte (Castrillón) registró en mayo 198.137 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 12,3% respecto al mismo mes del año pasado. El dato confirma la buena evolución de la infraestructura asturiana, especialmente en el mercado nacional, que sigue actuando como principal motor del tráfico aéreo del Principado. El tráfico interncional ha retrocedido, pero aún así no ha influido negativamente en el cómputo general.

Según el balance difundido por Aena, de los 197.852 pasajeros comerciales contabilizados en mayo, 163.100 viajaron en vuelos nacionales, un 21,9% más que en mayo de 2025. El comportamiento del tráfico doméstico compensa con claridad el retroceso de las conexiones internacionales, que sumaron 34.752 pasajeros, un 18% menos que un año antes.

Operaciones al alza

También creció el número de operaciones. El aeropuerto atendió en mayo 1.518 vuelos, un 9,3% más que en el mismo mes de 2025. De ellos, 1.463 fueron vuelos comerciales, con un incremento del 11,3%. El aumento de movimientos acompaña así al repunte de pasajeros y confirma una mayor actividad en la infraestructura aeroportuaria asturiana.

En el acumulado del año, entre enero y mayo, el Aeropuerto de Asturias contabilizó 821.711 pasajeros, un 7,7% más que en los cinco primeros meses de 2025. De nuevo, el crecimiento se apoya sobre todo en el tráfico nacional, que alcanzó los 664.745 viajeros comerciales, con un incremento del 12,6%. En cambio, los pasajeros internacionales sumaron 154.953, un 9,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

El comportamiento de las operaciones también es positivo en el balance anual. En los cinco primeros meses de 2026, el aeropuerto gestionó 6.333 vuelos, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 6.114 tuvieron carácter comercial, con un crecimiento del 7,6%.

Todo esto después de cerrar un 2025 para la historia con más de 2,05 millones de pasajeros y un hito que no se había alcanzado nunca, el de superar la barrera de los 2 millones en un solo año. El balance anual confirmó el tirón del aeródromo asturiano: 2.051.342 pasajeros utilizaron la infraestructura en 2025, el mayor registro de su historia y un 2,9% más que en 2024. Con este dato, el aeropuerto encadena su tercer récord histórico anual consecutivo.

Contexto nacional

El avance del Principado se produce en un contexto general de crecimiento del tráfico aéreo. Los aeropuertos del Grupo Aena cerraron mayo con 36,1 millones de pasajeros, un 4,7% más que un año antes, y acumulan desde enero 150,8 millones de viajeros, un 4% más. En la red española de Aena, los aeropuertos registraron en mayo 30,6 millones de pasajeros, con un incremento del 5%, y sumaron entre enero y mayo 124,6 millones, un 3,7% más.

El crecimiento de Asturias en mayo, por tanto, se sitúa por encima de la media de la red española de Aena en ese mes. La terminal asturiana avanza un 12,3%, frente al 5% del conjunto de los aeropuertos españoles. En el acumulado anual, el aeropuerto del Principado también supera el ritmo general, con un 7,7% de aumento frente al 3,7% de la red nacional.

Aena advierte, no obstante, de que parte del incremento del tráfico en los primeros meses de la temporada de verano responde a circunstancias puntuales y no estructurales, como el aumento de la programación tras el inicio del conflicto en Oriente Medio y la transferencia de pasajeros desde el ferrocarril al avión tras el accidente ferroviario del 18 de enero. En el caso asturiano, la fotografía de mayo deja una conclusión clara: el aeropuerto gana viajeros y actividad, aunque el reto de reforzar el tráfico internacional sigue pendiente.