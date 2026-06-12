Agenda: qué hacer hoy viernes 12 de junio en Asturias

Oviedo

Análisis político en el Club LA NUEVA ESPAÑA con la periodista Elisa Beni

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, una sesión de análisis político a cargo de la perdiodista y escritora Elisa Beni, a propósito de su nuevo libro "Cómo matan a mordiscos nuestra democracia". La periodista, colaboradora en diversos medios de comunicación, dialogará con María José Iglesias, periodista de LA NUEVA ESPAÑA.

Foro Cervantes

José Manuel Otero Lastres presenta su libro "La vida como préstamo", con prólogo de Alberto Núñez Feijóo, en los encuentros literarios del Foro Cervantes, a las 19.00 horas, en la librería Cervantes (calle Doctor Casal, 9). El catedrático de Derecho Civil Javier Fernández Costales acompañará al autor durante la presentación. La entrada es libre.

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Biblioteca de Asturias

Manuel Herrero Montoto presenta, a las 19.30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca de Asturias (plaza Daoíz y Velarde), su libro "Dios, el mundo y los cabrones". La entrada es libre.

Conciertos en la calle

La Escuela de Música saca su actividad a la calle con una programación de microconciertos en distintos espacios de la ciudad. Hoy viernes la orquesta infantil ofrecerá un concierto en la plaza Daoiz y Velarde, de 18.30 a 19.00 horas. El martes 16 actuará el combo de adultos en la plaza del Fontán, de 19.30 a 20.00 horas, y el miércoles 17 cerrará el ciclo el coro de adultos en la plaza del Ayuntamiento, también de 19.30 a 20.00 horas.

Charla 10K Autismo Oviedo

El Centro Comercial Salesas acoge a las 18.0 horas, en el departamento de deportes de El Corte Inglés, una charla informativa sobre autismo, deporte y diversidad funcional, organizada dentro de las actividades previas a la 10K. La sesión abordará la inclusión en el ámbito deportivo y la participación de personas con distintas capacidades en las pruebas previstas por las calles de la ciudad. La ponencia contará con profesionales, asociaciones y deportistas.

Museo de Bellas Artes

La exposición "Intercambios" revisa la colección del Museo del Museo de Bellas Artes de Asturias, removiendo sus fondos y estableciendo diálogos entre autores y obras de muy distintas épocas, géneros y estilos, y dando especial visibilidad a los autores asturianos. La exposición ocupa la sala -1 del edificio Ampliación y se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Biblioteca de Vallobín

La biblioteca de Vallobín alberga el bebecuentos "En la granja", a cargo de Ana Capilla. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Encuentro Coral

La iglesia de San Melchor de Quirós, en La Florida, ofrece a las 20.00 horas una nueva cita del V Encuentro Coral "Oviedo Origen en el Camino", con la participación de la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria, dirigida por Javier Fernández Mejuto, y el Coru de Muyeres de San Esteban de las Cruces, bajo la dirección de Rebeca Velasco Rodríguez.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) cuelga, hasta el 30 de septiembre, la exposición "Madre Asturias", con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Parque Hermanos Castro

Dentro del ciclo musical, "Los conciertos del parque", actúa Alejandro Sanz a las 22.00 horas.

Fiestas de Cabueñes

Los festejos en Cabueñes dan comienzo con la apertura del recinto ferial a las 17.00 horas, con los primeros espectáculos a partir de las 18.30 horas donde actuará "Show Magia", el Mago Joaco, "La Bamba", DJ Dani y Vieites.

Fiestas de Laviada

Las fiestas de Laviada arrancan esta tarde, a las 17.00 horas, con la actuación de "Vas bailar". Después será el turno de "Dúo Asturias".

Jardín Botánico Atlántico

Se inaugura el Festival de los Vencejos a las 17.00 horas en el que se engloban varias actividades. A lo largo del día se podrá visitar la exposición fotográfica, "La mirada de las mujeres en la ornitología", una colección de fotografías de aves, de un grupo de asturianas. A las 17.30 horas tendrá lugar el concierto "Las aves en la música", a cargo de A cargo de "Ensemble 4.70" y dirigido por David Roldán. A las 18.30 horas, los actos del día se cierran con un encuentro de profesionales del turismo ornitológico y ecológico que hablaran de sus experiencias profesionales y de las posibilidades de Gijón y Asturias en este sector.

Ateneo de La Calzada

La agrupación "Extraescoltar Diverteatro" del colegio público Príncipe de Asturias representa la obra de teatro infantil "La fiesta llega del tren", a las 16.30 horas.

Centro Municipal de El Llano

A las 19.00 horas se proyecta "10, la mujer perfecta" en el salón de actos. A la misma hora, en el aula 4 habrá un taller de lengua de signos española.

Antiguo Instituto

Última jornada de los Alcuentros de Músiques Asturianes, con un taller de baile impartido por Nel Villanueva junto a la asociación "Muyeres por Grau", a las 19.00 horas. El propio Villanueva continuará a las 20.00 horas, con su proyecto "Leirana", que cuenta con el enfoque de dar visibilidad a la cultura tradicional asturiana. La edición la cerrará a las 21.15 horas el concierto de María Trubia & Pau Santirso.

Gesto Sociedad Cultural

En el salón de actos de la Biblioteca Pública Jovellanos, a las 19.00 horas, se celebra el recital y sesión de DJ, "La banda sonora de la poesía", con Julia Navas Moreno y Juanjo Da Silva.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas, Emilio Dorado presenta la obra cómica, "Un día en el cole", dirigida por Tino Melgar y con la actuación del grupo de baile de Paula Álvarez Cueto.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título "Centenario Amador (1926-2026)". La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. Sábados, de 17.00 a 20.00 h. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 h.

Museo Barjola

Presentación del libro "Inmaculada" a las 18.00 horas con presencia de las autoras. Además, el Museo Barjola acoge la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición "Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970", que podrá verse hasta final de año. Además, sigue abierta la exposición "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Noche Blanca

La ciudad celebra una nueva edición de la Noche Blanca, con arte, música, danza, talleres, exposiciones e intervenciones en espacios culturales y calles. La programación se desarrolla de 17.00 a 00.00 horas y activa distintos recorridos de acceso gratuito por Avilés.

Bienal Climática

El parque de Ferrera presenta de 10.30 a 18.45 horas las conversaciones inaugurales de la I Bienal Climática, con diálogos sobre arte, territorio, industria y democracia. También habrá performances de Sara García, a las 12.45 horas, y Amanda Piña, a las 18.30 horas.

Teatro en Versalles

El centro sociocultural Los Canapés ofrece a las 18.00 horas "Recuerdos", espectáculo familiar gratuito de la compañía Adrián Conde. La función está recomendada para público a partir de seis años y la entrada será libre hasta completar aforo.

Libro en la Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge a las 18.00 horas la presentación de "El bosque en mí", de Noelia Velasco, dentro del programa "Viernes con voz femenina". La autora avilesina es guía de naturaleza, monitora forestal y fotógrafa.

Ópera en Camposagrado

El patio del palacio de Camposagrado recibe a las 19.00 horas a Ópera de Oviedo con "About Shakespeare", una propuesta ligada a la 79.ª temporada y pensada como homenaje al dramaturgo inglés. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Música en el Conservatorio

El Conservatorio Municipal Julián Orbón celebra un maratón musical de 16.00 a 18.00 horas. A las 18.30 horas habrá concierto en la plaza Alfonso VI y, a las 19.00 horas, actuarán alumnado de guitarra y la orquesta de cámara.

Coral Avilesina

La escalinata principal del claustro de la iglesia de San Nicolás de Bari acoge a las 22.00 horas un concierto de la Coral Avilesina, con una muestra de repertorio vinculada a la Antología Coral Asturiana y al certamen coral local.

Arte en el Niemeyer

El Centro Niemeyer abre gratuitamente sus exposiciones de 18.00 a 22.00 horas con motivo de la Noche Blanca. Podrán verse "Agua", de Edward Burtynsky; "Naturalezas vivas" y la XVII BEAU, en la Cúpula, y "What Darwin Missed", de Joan Fontcuberta.

Mercado en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

El mercado semanal de La Arena reúne puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Ana María Díaz Marcos presenta su libro sobre Ernestina González

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge hoy, a las 19.30 horas, la presentación del libro "Ernestina González. Memoria viva del antifranquismo".

Ana María Díaz Marcos. / E. L.

Estará su autora, Ana María Díaz Marcos, catedrática de Literatura Española en la Universidad de Connecticu (EE UU). Presenta Esmeralda Palacio. Organiza el acto la Tertulia Encuentros y Fuerza Muyer. La entrada es libre.

Fiestas de San Xuan de Mieres

Este viernes siguen las fiestas de San Xuan de Mieres. A las 19.00 horas será la ofrenda floral en el monumento al minero, y a las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, se inicia el festival coral "La mina canta unida". Estarán el Coro "San Martín" de Mohías (Coaña) y la Coral Polifónica "Santiago López" de Pravia. A las 20.30 habrá bailes con el grupo "Prau Llerón" y desde las 21.30 en la plaza de la Libertad, concierto con los grupos "Paxareto", "Aitor Ochoa & Mad Mule" y "Je’Texas". Ya en el parque Jovellanos, la verbena se inicia a las 23.00 con la orquesta "Tatoo".

Fiestas de Ciaño en Langreo

Comienzan las fiestas del Corpus en Ciaño (Langreo). A las 20.00 horas será el pregón, con el presidente del San Esteban, el equipo de fútbol local, Ramón Secades. Cantará el coro "El Carmen-José León Delestal". A las 22.30 será la primera verbena, con la orquesta "Saudade" y el DJ "Andés vas bailar".

Cine juvenil en Sama

El Cine Felgueroso de Sama de Langreo alberga esta tarde, a las 19.00 horas una nueva sesión de cine juvenil, con entrada gratuita. Podrá verse la tercera parte de la triología "El corredor del laberinto", la película "La cura mortal".

Teatro en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy a las 20.15 horas la representación de la obra "Purgatorio", que lleva a escena la compañía Teatro Contraste. La entrada vale 5 euros.

Centro

Curso de cocina para jóvenes en ­Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la Oficina Joven, ha puesto en marcha una nueva actividad dirigida a la población juvenil del concejo bajo el título "Cocina por el mundo", taller gastronómico que se desarrolla todos los viernes, hasta el 12 de junio, en la Casa Participa de Posada. La iniciativa está destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años y tiene como objetivo fomentar hábitos de ocio saludable, al tiempo que se promueve el aprendizaje práctico y el conocimiento intercultural a través de la gastronomía. Las sesiones se celebrarán en horario de 17.00 a 19.00 horas y serán de carácter gratuito. Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del correo electrónico oij@llanera.es o del teléfono 673 909 688. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación.

Exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

isitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

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El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.