Asturias negociará por separado la financiación autonómica, a pesar del acuerdo firmado con otras siete comunidades

El ministerio de Hacienda que lidera Arcadi España pretende aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica en el último Consejo de Ministros antes del parón estival. Para ello, ha comenzado a agendar para este mes las primeras reuniones bilaterales. Y Asturias será una de las pocas comunidades que se siente a negociar por separado con el Gobierno de Pedro Sánchez, tras el plantón anunciado por las autonomías del PP.

El Principado han dejado claro en multitud de ocasiones que esta propuesta no les vale, no obstante, Adrián Barbón ha defendido que, por “lealtad institucional”, las autonomías deben acudir cuando el Gobierno central convoca un encuentro, con independencia de las discrepancias políticas.

“Nosotros partimos de una premisa: dialogar siempre que sea posible y actuar siempre que sea necesario. O lo que es lo mismo, nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero si no hay una modificación sustancial de la propuesta que se ha hecho nuestra postura va a ser votar no”, afirmó recientemente el líder socialista en un encuentro en Ribadeo con el presidente gallego, Alfonso Rueda.

Este mismo miércoles volvió a hacerlo durante la ronda de preguntas al presidente en la Junta General: “Vamos a acudir a la convocatoria en materia de financiación autonómica a defender la posición de Asturias. A defender lo que votó este Pleno, que es una posición autonómica, y a defender lo que firmamos en la Declaración de Santiago”.

El Gobierno asturiano ha hecho del acuerdo firmado con otras siete comunidades en 2021 su estandarte frente a las críticas de la derecha y las múltiples peticiones del PP para que no se sienten a la mesa con el Ministerio. Sin embargo, si se analiza el documento al detalle, el Principado estaría actuando contrariamente a lo que firmó.

Y es que el artículo 15 de la declaración descarta las negociaciones bilaterales. “Reivindicamos que el nuevo sistema solo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas, y que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad”, dice textualmente. Es decir, consenso multilateral sí; reuniones bilaterales, no.

Tampoco el acuerdo de la Mesa de Financiación del Principado, firmado por todos los grupos parlamentarios excepto Vox, habla en ningún momento de reuniones por separado entre las comunidades y el Ministerio, tal como le reprochó el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, a Barbón precisamente en el Pleno de ese miércoles: “Dice, el nuevo modelo ha de ser el resultado de una negociación multilateral, transparente y fruto del consenso”, afirmó.

El popular mantiene la estela marcada por las comunidades de su partido, quienes ya han anunciado su plantón a Sánchez en esta ronda de negociaciones. Para Queipo, la decisión del Principado de sentarse con el Ministerio “no es negociar”, es “hacer de comparsa y blanquear que Asturias le toquen los restos de lo que negocia Oriol Junqueras”.

Sin embargo, y a pesar de las críticas de la derecha, la posición actual del Ejecutivo asturiano pasa sí o sí por mantener esos encuentros bilaterales con el Gobierno de Sánchez para trasladarle su propuesta para el futuro modelo de financiación.

El modelo, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), prevé inyectar 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas —248 para Asturias— pero según varios expertos beneficia sobre todo a las regiones del Mediterráneo.

Asturias reclama que en el futuro reparto no tenga tanto peso la capacidad fiscal de los territorios y sí el coste real de los servicios, además de otros factores como la orografía y el envejecimiento.