"Asturias, patria ¿querida o quemada?": El Gobierno lanza una campaña institucional que apela a la responsabilidad ciudadana para evitar los incendios forestales

El Gobierno del Principado ha puesto en marcha la campaña institucional "Querida o quemada, pregúntate cómo quieres Asturias", una iniciativa de prevención y sensibilización ante los incendios forestales. El gobierno, que ha decidido hacer de la lucha contra los fuegos una de las grandes prioridades de 2026, tiene previsto destinar cien millones a tal objetivo durante este ejercicio. Es la cantidad más alta presupuestada en el Principado con este fin.

Los mensajes apelan a la responsabilidad ciudadana y reconocen al trabajo esencial de los equipos de extinción y emergencias. También inciden en la importancia de avisar al 112 ante cualquier indicio de incendio o situación de riesgo.

La campaña, que se desarrollará en dos oleadas, se ha adjudicado por un importe de 367.840 euros. La primera oleada comenzó el pasado 26 de mayo con inserciones en medios impresos, publicidad exterior en mobiliario urbano de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo y Tineo, y tres autobuses vinilados que durante cuatro semanas recorren las rutas Oviedo-Ribadeo-Oviedo, Gijón-Panes-Gijón y Oviedo-Cangas del Narcea-Oviedo. Desde el 1 de junio, la campaña también está presente en medios digitales, radio, televisión y redes sociales. Esta primera fase concluirá a finales de junio.

Durante el verano, el Principado activará mensajes específicos a través de sus redes sociales en función de los escenarios de riesgo que puedan producirse. Además, cuando esté activado el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), se reforzarán las llamadas a la prudencia en los informativos de radio y en el espacio del tiempo de la Televisión del Principado de Asturias (TPA).

La segunda oleada, de cuatro semanas, está prevista para el inicio del otoño. Volverá a incluir publicidad exterior, medios impresos y digitales, radio, televisión y redes sociales, con el objetivo de reforzar la prevención en una época especialmente sensible para el monte asturiano.

Los incendios forestales, cada vez más condicionados por los efectos del cambio climático, han provocado importantes daños ambientales, económicos, sociales y emocionales en Asturias. Una parte muy relevante tiene origen humano y puede evitarse con comportamientos responsables, prudencia y colaboración ciudadana.

"Querida o quemada, pregúntate cómo quieres Asturias" resume esa llamada a la responsabilidad colectiva: cuidar el territorio hoy para que siga siendo mañana el paraíso natural que identifica a Asturias.

Acciones previstas

Las acciones previstas para reforzar la prevención y gestión de los incendios forestales descansan básicamente sobre dos consejerías: la de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, por un lado, y la de Medio Rural, por otro.

El departamento del consejero Alejandro Calvo movilizará 78 millones, que destina a consolidar el sistema público de gestión integral de emergencias. Más de 47,3 millones son para el refuerzo del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), un 10,42% más que en 2025. Esta inversión permite avanzar en la modernización de las comunicaciones, renovación de la flota operativa, refuerzo de la formación y avanzar en los procesos de digitalización, así como mantener una estructura estable de 600 efectivos operativos durante todo el año.

Otros 30,7 millones se destinan a la restauración ecológica, mejora de la prevención y dinamización de la Red Natural de Asturias (RENA), que ocupa más del 30% del territorio. De ese total, 13,4 millones se asignan al cuerpo de Agentes del Medio Natural, profesionales esenciales para la vigilancia territorial, la gestión preventiva y la custodia activa del paisaje asturiano. También con cargo a esa cuantía se ha creado el nuevo fondo específico de ayudas directas a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, dotado con cinco millones y cuyo pago ya se ha iniciado. Esta medida fortalece la protección de la interfaz urbano-forestal y ayuda a prevenir el fuego en las zonas de mayor vulnerabilidad, donde confluyen las poblaciones y las masas forestales. Las actuaciones permitirán intervenir en más de 45.700 hectáreas, mejorar la seguridad de casi 400.000 personas y proteger más de 6.200 núcleos de población en 74 concejos.

Medio Rural, por su parte, movilizará 28 millones que compatibilizan el apoyo a la actividad ganadera, agrícola y forestal con la prevención y extinción de incendios. De ellos, 15 millones son para acciones directas de prevención: creación y mantenimiento de cortafuegos, desbroces, tratamientos selvícolas, puntos de agua, mantenimiento de repoblaciones. Cinco millones se destinan a mantener las ayudas a propietarios forestales para distintas actuaciones de prevención. Otros 640.000 euros van para una línea específica de ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados por los incendios, especialmente en cierres, colmenas e infraestructuras ganaderas y forestales. Esta medida permite atender tanto situaciones derivadas de incendios recientes como convocatorias anteriores pendientes de resolución. Medio millón de euros se reservan para compensar las pérdidas tras los incendios del pasado año; 450.000 para un nuevo convenio con las parroquias rurales que reconocerá su eficacia en la gestión de los fondos de prevención de incendios y su conocimiento directo del territorio; y 100.000 euros para proyectos de investigación y el desarrollo de un prototipo de robot forestal autónomo destinado a tareas de prevención y extinción de incendios.

Mejoras normativas

Complementaria a esta movilización récord de recursos públicos, destaca la nueva Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, ya en la fase final de su tramitación. El documento establecerá el marco de referencia para las políticas públicas de prevención, vigilancia y lucha contra los incendios, con el objetivo de reducir de forma estructural el riesgo, proteger a la población y preservar el patrimonio natural.

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Además, el Gobierno de Asturias está actualizando la normativa autonómica para mejorar la defensa contra los incendios forestales. Concretamente, impulsó la modificación de la Ley de Montes (aprobada por la Junta General en mayo de 2024) y la resolución que regula el uso del fuego (septiembre de 2024). Actualmente, la Consejería de Medio Rural ultima otra iniciativa de especial relevancia, el Plan Forestal, cuya aprobación está prevista para finales de año.