La conexión asturiana de las cloacas del PSOE: un ovetense y un gijonés, citados en la causa (aunque por diferentes motivos)

En el caso de las llamadas cloacas del PSOE, una supuesta trama liderada por la fontanera socialista Leire Díez y creada para obstaculizar y entorpecer causas judiciales contra el Gobierno y el partido, ha aflorado una conexión asturiana en la que sobresalen el abogado ovetense Jacobo Teijelo y el empresario gijonés José Luis Caramés.

Ambos figuran como investigados, aunque en procedimientos distintos. Su papel no es protagonista, según los informes conocidos hasta ahora, pero sí relevante dentro de cada uno de los entramados, si bien con funciones muy diferentes.

Jacobo Teijelo es un reconocido penalista que ejerce desde Madrid, con experiencia en numerosos casos de relevancia. En la actualidad es el abogado de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, investigado en varias causas judiciales.

Teijelo figura como investigado en la trama relacionada con Leire Díez y se le atribuyen presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y actuaciones contra las instituciones del Estado. El abogado, junto con la denominada fontanera del partido, participó en al menos dos reuniones celebradas en 2025 con el fiscal Diego Villafañe, considerado la mano derecha del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según la Fiscalía, la intención de Díez y Teijelo era poner en conocimiento de las autoridades supuestos hechos delictivos cometidos por terceras personas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil alude a maniobras de Teijelo y Díez basándose en mensajes intercambiados entre ambos antes de esos encuentros. Sin embargo, los informes no concretan del todo en qué consistían dichas actuaciones ni si llegaron a materializarse. El abogado ovetense aseguró cuando se conoció su imputación que «todo estaba en orden».

Teijelo ya había participado previamente en otra reunión, también con la presencia de Díez, junto al empresario Alejandro Hamlyn. En aquel encuentro se apuntaba a la supuesta intención de la fontanera socialista de obtener información comprometedora sobre Antonio Balas, jefe de la UCO.

La otra conexión asturiana es la del gijonés José Luis Caramés, empresario del sector de los hidrocarburos que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se ha mostrado dispuesto a tirar de la manta y aportar documentación relacionada con las cloacas del PSOE.

Caramés, al igual que Teijelo, figura como investigado, aunque en su caso no por la trama de Díez, sino por una causa vinculada a un presunto fraude de hidrocarburos que cuenta con varias ramificaciones, una de ellas encabezada por el comisionista Víctor de Aldama.

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El empresario gijonés, al igual que Aldama, se ofreció a facilitar información sobre la trama de Díez cuando fue llamado a declarar como testigo.