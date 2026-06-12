El avión "Picos de Europa" deja en tierra (canaria) al Papa León XIV: el airbus que debía llevarle a Roma sufre un problema técnico y el Rey le cede el "Falcon" para el viaje de vuelta
La aeronave de Iberia, bautizada como "Parque Nacional Picos de Europa", llevó al pontífice de Gran Canaria a Tenerife, donde el padre Ángel le entregó una imagen de la Santina
Aunque el viaje de una semana del papa León XIV por España le ha llevado por Madrid, Barcelona y Canarias, Asturias ha llegado a hacerse presente en la agenda en el último minuto. El Airbus A320 que le había puesto Iberia para su último desplazamiento, desde Gran Canaria a Tenerife, es un avión que fue bautizado en su día "Parque Nacional Picos de Europa". Así se pudo ver este viernes en el fuselaje del aparato, donde también se añadieron, con motivo de la visita de Prevost, el escudo pontificio. El avión tuvo un protagonismo inesperado en los últimos momentos del pontífice en España, pues una avería en la aeronave dejó al Papa en tierra. Finalmente, el Rey le cedió el "Falcon" para que pudiera volar de vuelta a Italia.
Respecto al inesperado protagonismo de "Picos de Europa", cabe recordar que la visita de otro papa, Juan Pablo II, a Asturias, en 1989, incluyó un paseo por el Parque Natural, cuando un helicóptero le trasladó hasta los lagos de Covadonga.
La conexión asturiana de esta última etapa del Papa, que viajaba acompañado en su séquito por el luanquín Ángel Fernández Artime, se reforzó con el encuentro que tuvo con otro asturiano, el padre Ángel. El fundador de Mensajeros de la Paz pudo saludar a León XIV este viernes por la mañana en las dependencias del obispado de La Laguna Tenerife. Allí le hizo entrega de una imagen de la Santina de Covadonga, una bufanda roja y una memoria de su asociación. "Ambos nos hemos emocionado mucho", confesaba el sacerdote.
Después de haberse subido al avión en Tenerife, el Papa y los cardenales regresaron a la pista, el Airbus fue remolcado con los periodistas aún en su interior y finalmente se informó de que el Rey le cedería el "Falcón" con el que había volado a Canarias para que pudiera regresar cuanto antes a Roma.
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