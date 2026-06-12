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Corteva cerrará su fábrica de fitosanitarios en el valle de Tamón, pero mantendrá su centro de servicios

La multinacional estadounidense, que salió del tronco de Dupont, inicia un proceso de negociación con los sindicatos para acordar una salida para los 73 trabajadores de la planta de producción

La fábrica de ingredientes para fungicidas de Corteva en Tamón (Carreño). | RICARDO SOLÍS

La fábrica de ingredientes para fungicidas de Corteva en Tamón (Carreño). | RICARDO SOLÍS

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Pablo Castaño

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La multinacional estadounidense Corteva, que salió del tronco de DuPont y cuenta con casi 400 trabajadores en Asturias, prevé el cierre de su fábrica de fitosanitarios en el complejo industrial del valle de Tamón, en Carreño, pero mantendrá el centro global de servicios, con más de 300 trabajadores.

La compañía está en un proceso de reestructuración (está abordando la separación del negocio de protección de cultivos, que mantendrá el nombre de Corteva, del negocio de semillas, que pasará a denominarse Vylor) y en ese contexto prevé cesar la actividad en la fábrica de Tamón, que produce un único principio activo para fungicidas que se destina principalmente a la exportación. En la fábrica asturiana trabajan 73 personas.

“Corteva ha iniciado un proceso formal de diálogo con los representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales en España en relación con el posible cese de la fabricación del ingrediente activo Picoxystrobin en Asturias y, como consecuencia, el posible cierre de nuestra planta de fabricación de productos para la protección de cultivos en Asturias", señalaron fuentes oficiales de la compañía, que añadieron que "este proceso marca el inicio de un procedimiento de consulta legalmente requerido y estamos comprometidos a participar en el diálogo social necesario de manera responsable, respetuosa y transparente, manteniendo al mismo tiempo un firme compromiso con la seguridad"

 Fuentes de la compañía aseguraron que el centro de excelencia de servicios europeo y global de Corteva en Asturias, con más de 300 profesionales en puestos de finanzas, recursos humanos o compras, no forma parte de ese proceso y continuará su actividad.

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