La crisis de Irán ahoga al pescado asturiano: es el producto que más se encareció en mayo
El precio del pez se dispara un 16% por el aumento de costes de combustibles y de envases de plástico
La inflación en Asturias sube dos décimas, hasta el 2,9%, frente al 3,2% a nivel nacional
El índice de precios de consumo (IPC) en Asturias subió al 2,9% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que supone dos décimas más que la tasa interanual de abril, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, a nivel nacional el IPC se mantuvo en mayo en el 3,2%.
El producto que más se encareció en Asturias el mes pasado fue el pescado, tanto el fresco como el congelado. Su precio se disparó un 16% en comparación con un año antes.
El principal motivo de ese encarecimiento es la situación de crisis geopolítica desatada por el conflicto en Oriente Próximo y, en concreto, en Irán. Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, ha explicado a este periódico que "los cortes de suministro de combustible y, en general, todos los incrementos de costes de los productos derivados del petróleo, como los envases y los plásticos en que se envasan muchos pescados, están aumentando los gastos intermedios de la cadena productiva". Es decir, según García, "no es que el precio del pescado vendido en la lonja se esté encareciendo extraordinariamente, pero sí los gastos hasta que llega al consumidor final".
El encarecimiento de los envases hechos de plástico afecta especialmente al pescado, dado que se trata de un formato en auge en los supermercados, dentro de la tendencia generalizada de consumo de platos preparados e individuales.
A continuación, lo que más subió de precio en mayo en Asturias fueron los huevos (15,3%), el transporte público urbano (14,9%), la carne de ovino (12%) y las legumbres y hortalizas frescas (10,6%).
Por el contrario, los artículos que más se depreciaron fueron las prendas de ropa, en concreto las de mujer (-10,8%), niño y bebé (-8,1%) y hombre (-7,9%).
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
- Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Máxima alerta en Asturias con un Peugeot 206 azul: se le relaciona con robos en viviendas en varios concejos de la región
- Las anotaciones asturianas en las libretas de Leire Díez y su trama: un 'pacto' para el derribo de las baterías de Avilés, Duro Felguera y un misterioso viaje a Cudillero