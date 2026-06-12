Golpe a una banda juvenil latina que agredía a menores y exhibía hachas, machetes y bates de beisbol: hay diez detenidos en Oviedo y Gijón de entre 13 y 17 años
Humillaban y degradaban a otros menores y exhibían hachas, machetes, armas blancas, bates de béisbol y pistolas simuladas.
La Policía Nacional ha desarticulado por completo la organización juvenil violenta "Zazagang", un grupo latino asentado en Asturias y subordinado a la banda de los Trinitarios. La operación policial ha culminado con la detención de diez jóvenes, todos ellos menores de edad, en las localidades de Oviedo y Gijón.
La investigación, desarrollada por las Brigadas de Información en colaboración con la Comisaría General de Información, comenzó en noviembre de 2025. Los agentes detectaron entonces un aumento de agresiones reiteradas a menores en las inmediaciones de varios centros educativos de Oviedo a la salida de las clases, así como acciones violentas que se utilizaban como ritos de iniciación para ingresar en la banda.
El grupo, compuesto por menores de entre 13 y 17 años, mantenía una estricta disciplina interna y una estructura cohesionada con fines exclusivamente delictivos. Para financiarse, los líderes imponían el pago de cuotas a los miembros, una recaudación que complementaban con los beneficios obtenidos de sus actividades ilícitas.
Los integrantes de "Zazagang" mostraban una gran actividad en las redes sociales, plataformas que utilizaban para cohesionar el grupo y publicitar sus acciones mediante vídeos donde exhibían hachas, machetes y armas de fuego.
Durante la fase de explotación de la operación, la Policía Nacional realizó cuatro registros domiciliarios en los que intervino hachas, machetes, armas blancas, bates de béisbol, material informático y pistolas simuladas.
A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia, desórdenes públicos y delitos contra la integridad moral, este último debido a las agresiones y humillaciones degradantes a las que sometían a otros menores.
En aplicación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, el Juzgado de Menores, a instancias de la Fiscalía, ha ordenado el internamiento en régimen cerrado de los cuatro líderes de la organización en un centro reeducativo del Principado de Asturias. En la operación también se ha identificado a otros cuatro menores de 14 años implicados en las actividades, quienes resultan inimputables penalmente debido a su edad.
La investigación ha confirmado que "Zazagang" operaba como un grupo subordinado a un "coro" de los Trinitarios en Asturias, funcionando como una cantera para captar y seleccionar a futuros miembros. Los jóvenes utilizaban la estética, pañuelos, collares, juramentos y gestos característicos de esta banda latina.
Esta intervención, que da por desarticulado el grupo de forma definitiva, se enmarca dentro del Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Seguridad contra los grupos organizados y violentos de carácter juvenil.
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