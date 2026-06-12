Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional

Pérdida importante para el aeropuerto de Asturias. La terminal asturiana dejará de tener conexión directa con Londres durante la próxima temporada de invierno, comprendida entre el 26 de octubre y el 28 de marzo. La compañía Vueling ha decidido que esta ruta "deje de estar operativa", según confirman fuentes de la aerolínea, la única que ofrecía esta conexión en estos momentos.

"Desde Vueling analizamos constantemente nuestra red y programa de vuelos para ofrecer las mejores alternativas de conectividad a los pasajeros y detectar posibles oportunidades en el futuro. En este caso, la ruta entre Asturias y Londres Gatwick dejará de estar operativa durante la próxima temporada de invierno", explica la compañía, sin concretar los motivos de esta decisión.

"Vueling mantiene su compromiso con la conectividad de Oviedo, donde este verano cuenta con conexiones directas a Barcelona, Londres Gatwick, Palma y Tenerife Norte", añaden desde la empresa.

La decisión supone un importante revés para la conectividad internacional del aeropuerto asturiano y un jarro de agua fría para la diáspora asturiana asentada en la capital británica, que utiliza esta ruta con frecuencia para viajar al Principado por motivos familiares, laborales o turísticos. También afecta a los viajeros británicos que eligen Asturias como destino y que hasta ahora disponían de una conexión directa con uno de los principales aeropuertos londinenses.

En la actualidad, Vueling ofrece tres vuelos semanales entre Asturias y Londres Gatwick, los lunes, jueves y domingos. Esta programación se mantendrá durante la actual temporada de verano y hasta la entrada en vigor de la campaña de invierno, a finales de octubre.

Ya pasó lo mismo con París...

La conexión con Londres ya había sufrido un duro golpe el pasado año, cuando Ryanair anunció que dejaría de operar la ruta que unía Asturias con el aeropuerto londinense de Stansted. A partir de ese momento, Vueling quedó como la única aerolínea que ofrecía vuelos directos entre Asturias y la capital británica, concentrando toda la oferta en el aeropuerto de Gatwick.

Con esta decisión, Vueling da además otro paso más en la reducción de su presencia en Asturias. De momento, la compañía mantiene las rutas con Barcelona, Palma de Mallorca y Tenerife Norte, pero en abril ya confirmó la supresión de la conexión con París de cara a la temporada de verano. Aquella ruta, que también operaba con tres frecuencias semanales, desapareció de la programación de la aerolínea.

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En cualquier caso, la conexión directa entre Asturias y la capital francesa sigue garantizada gracias a Volotea, que continúa ofreciendo vuelos regulares a París. Sin embargo, la situación es distinta en el caso de Londres, ya que la retirada de Vueling dejará al aeropuerto de Asturias sin enlaces directos con la capital británica durante toda la temporada de invierno, una circunstancia que reduce las opciones internacionales disponibles para los pasajeros asturianos.