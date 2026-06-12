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Jura de dos nuevas Letradas de la Administración de Justicia para los tribunales de instancia de Cangas del Narcea y Cangas de Onís

El acto estuvo presidido por el Secretario de Gobierno del TSJA, Miguel Ángel Balbín

En el centro, Nazaret Álvarez Rodríguez y Alba Rodríguez Fidalgo, flanqueadas por sus madrinas y el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Balbín, al final de acto.

En el centro, Nazaret Álvarez Rodríguez y Alba Rodríguez Fidalgo, flanqueadas por sus madrinas y el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Balbín, al final de acto. / TSJA

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Dos nuevas Letradas de la Administración de Justicia han jurado en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Se trata de Nazaret Álvarez Rodríguez y Alba Rodríguez Fidalgo, que prestarán sus servicios en los Tribunales de Instancia de Cangas del Narcea y Cangas de Oñis. Las nuevas Laj's fueron amadrinsdas por Angeles Lorenzo y Noelia García.

El acto estuvo presidido por el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Balbin, y contó con la presencia del secretario coordinador, José Ramon García Amorin y otros Laj's asistentes al acto.

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