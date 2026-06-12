Jura de dos nuevas Letradas de la Administración de Justicia para los tribunales de instancia de Cangas del Narcea y Cangas de Onís
El acto estuvo presidido por el Secretario de Gobierno del TSJA, Miguel Ángel Balbín
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Dos nuevas Letradas de la Administración de Justicia han jurado en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Se trata de Nazaret Álvarez Rodríguez y Alba Rodríguez Fidalgo, que prestarán sus servicios en los Tribunales de Instancia de Cangas del Narcea y Cangas de Oñis. Las nuevas Laj's fueron amadrinsdas por Angeles Lorenzo y Noelia García.
El acto estuvo presidido por el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Balbin, y contó con la presencia del secretario coordinador, José Ramon García Amorin y otros Laj's asistentes al acto.
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