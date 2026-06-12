El médico de familia se reivindica en Asturias como pieza clave en la atención de accidentes y catástrofes

Si hay algún profesional sanitario que tenga posibilidad de llegar el primero a un accidente, a una catástrofe, y atender inicialmente a las víctimas esos son los integrantes de los equipos de Atención Primaria, los de los centros de salud y consultorios repartidos por todo el territorio. De ahí que su formación en estas prácticas sea muy importante para una correcta asistencia inicial.

Así ha querido ponerlo de manifiesto la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) con la organización, en el marco de su 32º Congreso Nacional celebrado en Oviedo, de un simulacro, organizado por el grupo de Urgencias y Emergencias. "Aunque habitualmente la atención a las grandes emergencias se asocia a dispositivos especializados, los médicos de familia forman parte esencial de la cadena de respuesta desde los primeros momentos", resaltaron las doctoras Marta Martínez del Valle, Victoria Fernández Menéndez y Laura María Quintas Vázquez. La proximidad permite a estos médicos intervenir en una fase crítica del incidente, cuando todavía no han llegado todos los recursos especializados y las decisiones adoptadas pueden resultar determinantes para la evolución de las víctimas, añaden.

Así se pudo ver en el simulacro, el primero que organiza la SEMG, que tuvo lugar en el edificio Calatrava, donde se celebra el congreso y que puso en alerta a más de un vecino despistado y algún que otro facultativo. En el mismo se movilizaron un centenar de personas. Se planteó una explosión en la cocina del hotel Eurostars, ubicado en el edificio, por un escape de gas, con un balance inicial de nueve personas afectadas: tres trabajadores presentes en la zona de la explosión y otras seis víctimas por inhalación de humo derivada del incendio posterior. Entre los afectados, un gran quemado que fallecerá a causa del accidente.

Despliegue de medios

El despliegue fue amplio con miembros del Grupo de Urgencias y Emergencias de la SEMG, Bomberos de Oviedo con dos vehículos de intervención, Policía Local de Oviedo, Policía Nacional, Protección Civil de Oviedo, Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias (SAMU-Asturias), personal del Hotel Eurostars y decenas de voluntarios que actuaron como víctimas y figurantes.

La asturiana Marta Martínez destacó la importancia de "acertar bien" en el diagnóstico inicial, porque de él dependerá la supervivencia de los heridos. Para la población en general, una recomendación: "Hay que ayudar en la medida de lo posible, pero poniéndose a disposición de los equipos y atendiendo sus explicaciones. Se debe estar en zona segura, no arriesgarse porque lo peor sería aumentar el riesgo de más víctimas".

Entre otros factores a tener en cuenta está la comunicación eficaz con los centros coordinadores de emergencias, ya que el primer profesional que llega "debe aportar información precisa sobre el tipo de incidente, su localización exacta, las vías de acceso, el número aproximado de afectados y los recursos necesarios para garantizar una respuesta proporcionada a la magnitud de la emergencia".

Noticias relacionadas

La SEMG ve imprescindible reforzar la formación de los médicos de familia en la gestión de incidentes con múltiples víctimas, y así lo ha reclamado en el 32º congreso nacional, dotándolos de herramientas para mejorar la coordinación operativa, los sistemas de triaje, la comunicación con los centros coordinadores de emergencias y el manejo inicial de pacientes graves en escenarios de alta complejidad.