Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias que ahora será "embajador gastronómico" de la "España Verde" en México
Las comunidades de la Cornisa Cantábrica desarrollarán en noviembre en Monterrey la campaña de promoción turística "Norte Diem"
Nacho Manzano, el primer cocinero asturiano que ha logrado tres estrellas Michelin para el restaurante familiar Casa Marcial (La Salgar, Parres), será el encargado de diseñar la propuesta culinaria de "Norte Diem", el acto promocional que las comunidades de la denominada "España Verde" (Asturias, Galicia, Cantabria y Euskadi) desarrollarán en la localidad mexicana de Monterrey el próximo noviembre con el fin de reforzar su posicionamiento turístico.
Manzano será el embajador gastronómico en un proyecto presentado este viernes en Torazo (Cabranes) durante la reunión de los dirigentes de cada comunidad y que ha estado presidida por la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, en su condición de coordinadora de las acciones promocionales de la España Verde durante 2026. "Norte Diem" combinará promoción turística, gastronomía y experiencias sensoriales para acercar al mercado mexicano la oferta del norte de España.
Lara Martínez destacó la importancia de seguir reforzando la presencia internacional de la Cornisa Cantábrica a través de una estrategia conjunta. “La valoración es más que satisfactoria y demuestra la ambición y el potencial de crecimiento de la España Verde cuando las cuatro comunidades trabajamos de forma coordinada junto a Turespaña”, señaló.
En la reunión han participado, además de Lara Martínez, el viceconsejero de Turismo y Comercio de Euskadi, Jakes Aguirrezabal; el director general de Turismo y Hostelería de Cantabria, José Luis López Vielba; José Ramón Castiñeira Sobrido, responsable del Área de Imaxe e Xestión de marca de Turismo de Galicia, e Isabel Alonso, subdirectora adjunta de Marketing Exterior del Turismo de Turespaña.
Repaso
Se hizo repaso a otros proyectos desarrollados en mercados estratégicos de Europa, América y Asia. Entre ellos el viaje organizado para agentes y operadores turísticos de China y Japón, en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo de Cantón y Tokio y con el apoyo de Iberia, para acercar la oferta de la España Verde a dos mercados con un elevado potencial de crecimiento. Para impulsar la comercialización de la Reserva Ecoturista de la España Verde, también se han realizado dos viajes dirigidos a profesionales especializados en naturaleza y ecoturismo procedentes del Reino Unido y Alemania. Durante el segundo semestre del año están previstos dos proyectos más, centrados en el mercado italiano.
La marca conjunta ha seguido reforzando su posicionamiento en Estados Unidos a través de medios especializados y profesionales del sector, así como mediante la organización de un viaje de prensa para recorrer la Gran Ruta de la España Verde, el itinerario turístico que conecta las cuatro comunidades autónomas y que se ve favorecido por las conexiones directas con Nueva York a través de la compañía United Airlines.
España Verde, creada en 1989, reúne algunos de los principales referentes de turismo de naturaleza de Europa, con 14 Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco, 25 parques naturales, cerca de 2.000 kilómetros de costa y más de 2.800 alojamientos rurales. Este año, la coordinación de la marca le corresponde al Principado.
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