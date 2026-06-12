El ovetense que logró la sexta mejor nota de PAU hace diez años triunfó a base de disciplina y mucha constancia

Tuvieron que pasar cuatro años para que Pablo Ruiz de Peña se diese cuenta de que "la constancia y la disciplina eran lo más importante" a la hora de estudiar. En el año 2016 consiguió una de las diez mejores notas en las Pruebas de Acceso a la Universidad (9,814) y, en su día, le reconoció a LA NUEVA ESPAÑA que «nunca pasaba más de una hora seguida estudiando». «Con ir a clase y hacer preguntas me sirve», confesaba entonces, reflejando una forma de aprendizaje más intuitiva que metódica.

Con esa misma inercia comenzó la carrera que siempre había tenido en mente: Economía bilingüe. Sin embargo, durante los primeros años avanzó sin una dirección clara. «No tenía muy claro qué hacer; dudaba entre la docencia, la banca…», recuerda Ruiz de Peña. Fue en tercero cuando todo cambió. Un profesor de Hacienda despertó en él un interés inesperado. «Me encantó cómo daba la asignatura y pensé: yo quiero dedicarme a eso», explica. Aquel momento marcó un antes y un después en su trayectoria.

En 2020, en plena pandemia, se graduó en un contexto incierto que obligó a muchos estudiantes a replantearse su futuro. En su caso, la decisión fue firme: opositar para técnico de Hacienda. «Fue la mejor decisión que tomé, porque era a lo que realmente quería dedicarme», afirma. Por primera vez, afrontaba el estudio con un objetivo claro.

A diferencia de la prueba de acceso a la Universidad, la preparación de la oposición exigió un cambio radical en su forma de trabajar. «Sabía lo que quería y que, para conseguirlo, tenía que aprobar sí o sí», comenta. La disciplina, la organización y las largas jornadas de estudio se convirtieron en su rutina diaria, algo muy distinto a su etapa anterior.

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El esfuerzo dio sus frutos. Apenas un año después de terminar la carrera, Ruiz de Peña consiguió plaza como técnico de Hacienda en Madrid. «Actualmente es a lo que me dedico, pero cuando hice la PAU no me esperaba en absoluto que mi camino fuese opositar», reconoce con una sonrisa. Su historia refleja cómo las metas pueden cambiar con el tiempo y cómo, más allá del talento inicial, son la constancia y la claridad de objetivos las que terminan marcando el rumbo.