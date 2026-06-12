Paella marinera, carrilleras de cerdo o macarrones a la boloñesa: un supermercado asturiano se sube al carro de la comida para llevar

La comida para llevar está cada vez más de moda por eso de la falta de tiempo para cocinar o también porque a muchos no se le da bien. Los supermercados llevan tiempo cubriendo esa demanda y ahora la cadena asturiana Alimerka se ha sumado a ello.

La compañía lanza “Lo tienes hecho”, su nueva sección de platos listos para comer, "una propuesta diseñada para facilitar la vida de sus clientes con soluciones cómodas, variadas y de calidad para el día a día". Con esta iniciativa, explican, la compañía "refuerza su compromiso de ofrecer opciones adaptadas a todos los perfiles de consumidor y continúa optimizando su surtido para responder a las tendencias de consumo y hábitos alimentarios".

Alimerka incide en el gran beneficio para el cliente: el ahorro de tiempo. "La elección del nombre de la sección hace hincapié en esta idea, diferenciándose de las denominaciones habituales", reseñan.

Variedad de platos

La sección cuenta en su lanzamiento con una selección de 30 platos diferentes que combinan recetas tradicionales con elaboraciones más actuales y modernas, ofreciendo alternativas pensadas para distintos gustos y momentos de consumo. El objetivo es seguir incorporando recetas de manera continuada, adaptadas a las tendencias y a las distintas épocas del año. El surtido actual incluye platos como paella marinera o carrillera de cerdo; opciones como pollo tikka masala y tallarines yakisoba con pollo; además de clásicos como macarrones boloñesa o lasaña. La oferta se completa con ensaladas, pokes, wraps, burritos y sándwiches pensados para cualquier momento.

Expositor de platos hechos de Alimerka. / Alimerka

Son menús, explica Alimerka, "completos y equilibrados a precios asequibles a través de combinaciones de platos, acompañamientos y bebidas de la nueva sección". Aseguran que prima "el carácter natural de las recetas, la presentación y las cualidades organolépticas de los ingredientes".

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La venta empezará en 53 supermercados de Asturias, teniendo en cuenta ubicaciones estratégicas en las principales ciudades y localidades clave durante la temporada de verano. La previsión es que la compañía extienda la sección a otras tiendas de manera progresiva.