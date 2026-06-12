Patricia, otra magnífica de la PAU de 2016 que luchó por los derechos de los estudiantes y acabó en Barcelona: "Quería lo mejor..."

Patricia Aguilera lleva la universidad en su ADN. Hija de un catedrático de Química y de una doctora también en Química, Aguilera fue una de las 10 mejores alumnas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2016. Sacó un 9,85 y estudió Física en la Universidad de Oviedo. "Una década desde la selectividad... Me parece imposible", sonríe al ser contactada por este periódico.

Tras superar la PAU, inició un camino académico brillante, becada durante los cuatros años de carrera por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Pero su paso por la universidad no se limitó a las aulas. Ella, que había visto desde pequeña lo que significaba la institución, quería que el resto de alumnos sintiesen lo mismo. "Me involucré mucho, no solo en lo que me podía aportar la Universidad a nivel de conocimiento, sino también en hacer lo mejor para sus estudiantes", explica la joven.

Su compromiso la llevó a participar activamente en órganos de representación como el Consejo de Estudiantes o la Asamblea de Centro, además de ejercer como vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de Ciencias. "Me dediqué a organizar muchas actividades que tenían que ver con divulgación científica y el papel de la mujer en la ciencia", recuerda.

No todo fue un camino sencillo. "Hubo alguna época un poco irregular, en la que tuve que lidiar bastante con momentos de depresión, ansiedad y medicación, pero todo esto está superado", explica con naturalidad. Al igual que al resto de su generación, la pandemia marcó el final de su grado, que decidió alargar un año más (cinco en total), para completar su Trabajo Fin de Grado (TFG).

Ese quinto año, hecho casi por casualidad, resultó ser decisivo. Gracias a una beca del CSIC, se incorporó al Grupo de Nanoóptica de la Universidad de Oviedo. "Pude pasar ese año entero haciendo investigación; de hecho, mi TFG fue sobre materiales 2D", señala. Se trata de materiales extremadamente finos, como el grafeno, en los que emergen propiedades físicas nuevas. "Es un campo muy en expansión", añade.

Aquella experiencia marcó su futuro. "Me abrió las puertas a lo que es ahora mi vida", resume. Tras recibir el premio Fin de Grado, se tomó un tiempo para decidir su siguiente paso. "No había ningún máster que me convenciera en ese momento", reconoce por lo que aprovechó ese periodo para dar clases particulares hasta encontrar su siguiente destino: Barcelona.

Allí cursó un máster en Ciencias y Tecnologías Cuánticas, becada por el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Su investigación volvió a centrarse en materiales avanzados, esta vez en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. "Disfruté mucho de estar en laboratorio, a pesar de que fuera en pandemia, con todas las restricciones...", recuerda.

Hoy, Patricia Aguilera continúa ese camino en Barcelona, donde realiza su doctorado en el Grupo de Física e Ingeniería de Nanodispositivos. "Estoy acabando el tercer año de doctorado y estoy muy contenta. Hay muy buen ambiente en el grupo y Barcelona me gusta mucho", sonríe.

Diez años después de aquella selectividad que la situó entre las mejores notas de Asturias, su trayectoria confirma que aquel resultado no fue casualidad, sino el inicio de una vocación científica firme y comprometida. "Y esta es un poco mi vida", concluye.