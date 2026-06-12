Piden año y medio de cárcel para cinco implicados en un vertido de nitratos en la sierra de La Curiscada (Tineo), que causó la muerte de dos vacas al envenenar los abrevaderos

La Fiscalía pide un año y cinco meses para cinco acusados por un vertido de nitratos en la Sierra de la Curiscada, en Tineo, en abril de 2020. El inicio de la vista oral está señalado el lunes, 15 de junio, en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 3, a las 9.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que entre los días 28 y 29 de abril de 2020, el responsable de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos orgánicos de Tineo, de la que es administrador único otro de los acusados, subcontrató a una mercantil, administrada por su socio mayoritario, para llevar a cabo un vertido de 194.040 litros de digestato (material orgánico resultante del proceso de digestión anaerobia en plantas de biogás) en 5.800 metros cuadrados del paraje de la Sierra de la Curiscada, lo cual supone 1.183,64 kg de nitrógeno total, cuando la cantidad máxima no podría haber superado, en un año, los 101,5 kg. Por tanto, en dos días, el vertido fue un 1.166,2 % superior a lo establecido para todo un año.

El socio mayoritario y el operario que realizó la actividad, también acusado, carecían de habilitación como gestores de residuos y pese a ello realizaron la actividad.

El quinto y último acusado, usuario de la finca donde se realizó el vertido, le indicó al operario la cantidad y superficie en que debía llevarlo a cabo, sin tener en cuenta, ninguno de ellos, que la cantidad superaba, en mucho, lo establecido para todo un año y que se estaba realizando sobre un cauce de agua y su entorno, en días con temperaturas superiores a los 20 grados, con precipitaciones entre 0,4 y 1,2 mm de pluviosidad, provocando escorrentía.

El producto afectó a la cabecera y discurrir de las aguas del afluente del arroyo Garboso, y deterioró la superficie vegetal al quedar totalmente cubierta por los lodos procedentes del residuo debido a la formación de balsas producidas por el elevado volumen de aquel, llegando hasta el embalsado, con capacidad de un millón de litros construido por el Principado de Asturias, de uso ganadero, cuyas aguas adquirieron una fuerte turbidez.

Se trata de la concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en favor de Los Gamotales SA para el aprovechamiento del manantial El Abriego, en Vallamonte, El Baradal, Tineo, con destino a uso ganadero. La captación del manantial se localiza en la parcela 604, desde donde se conduce el agua hasta un depósito de 25.000 litros ubicado en la parcela 573 y, desde aquí, a otro depósito de 50.000 litros ubicado en la parcela 1.038.

Se produjeron daños en el dominio público hidráulico valorados 289,30 euros y se contaminaron las aguas del abrevadero ganado, lo que causó la muerte de dos reses. En la zona pastaban unos 800 animales. Los ganaderos tuvieron que contratar el suministro de agua y la limpieza de los depósitos, tubería y abrevaderos. Los gastos de limpieza de depósitos de agua, tubería y abrevaderos ascendieron a 5.250 euros. Los hechos fueron inicialmente denunciados por la Coordinadora Ecologista de Asturias.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en relación a lo dispuesto sobre la protección de aguas contra la contaminación producida por nitratos, en el Código de Buenas Prácticas Agrarias, aprobado por Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Consejería de Agricultura y anexo V del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Y solicita que se condene a los acusados 1 a 5 a la pena de 1 año y 6 meses de prisión; multa de 12 meses a razón de 20 euros día; e inhabilitación especial durante 1 año y 6 meses para la profesión de operario de vertidos. Además, la Fiscalía interesa que se imponga a las mercantiles implicadas la pena de multa de 1 año y 6 meses, con cuota diaria de 30 euros.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados indemnizarán, conjunta y solidariamente en 289,30 euros al Principado, importe del valor de los daños causados al dominio público hidráulico. A la sociedad cooperativa propietaria de una de las vacas Asturiana de los Valles fallecida, en 800 euros por el valor de la red, y en 222,56 euros, por el coste de retirada de la res. También en 8.665,50 euros, por el importe del gasto por suministro en cubas de agua a toda su plantilla ganadera de 124 cabezas.

Al particular propietario de la otra vaca Asturiana de los Valles fallecida, se le indemnizará en 1.100 euros, por valor de la res, en 213,72 euros por su retirada y en 4.332,70 euros por el coste del suministro en cubas de agua a toda su plantilla ganadera de 62 cabezas.

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Finalmente, a tres particulares afectados por el gasto por suministro en cubas de agua a todas sus plantillas ganaderas, se les indemnizará en 6.415,20, 3.004,94 euros y 4.472,47 euros. Y a todos ellos, además, junto con los propietarios de las reses fallecidas, en 5.250 euros, por el importe de los gastos de limpieza de depósitos de agua, tubería y abrevaderos. Todo ello más los intereses legales correspondientes. De estas cantidades responderán las compañías aseguradoras. En total, deberán pagar indemnizaciones superiores a los 30.000 euros.