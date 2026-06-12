La plantilla de Ence en Navia convoca cinco días de huelga la semana que viene

La plantilla de Celulosas de Asturias (Ceasa), la sociedad titular de la fábrica de Ence en Navia, ha convocado cinco días de huelga, desde el próximo martes 16 hasta el domingo 21, en protesta por el despido de tres trabajadores una vez concluida la fase de salidas voluntarias del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado el pasado 18 de febrero.

El comité de Ceasa ha enviado este viernes un comunicado en el que califican esos tres despidos, realizados la semana pasada, como "un punto de inflexión en las relaciones laborales dentro de la empresa", dado que "chocan frontalmente con el espíritu del acuerdo alcanzado" porque "una de las razones fundamentales por las que la parte social aceptó un expediente tan duro fue precisamente evitar medidas traumáticas para la plantilla".

Según han indicado fuentes sindicales, la fase de bajas voluntarias ha concluido con la salida de 35 trabajadores, y se han repuesto las nueve plazas que restaban hasta alcanzar las 44 salidas contempladas en el ERE pactado. El expediente también prevé que otros 40 profesionales se reubiquen en la nueva planta de envases que Ence quiere construir en el complejo naviego.

No obstante, desde el comité reprochan que "una vez culminadas las marchas voluntarias, la empresa ha decidido aplicar un despido procedente, con la mínima indemnización", a tres trabajadores de la factoría. "Las causas económicas y organizativas alegadas para justificar estas extinciones son, en esencia, las mismas que sirvieron para sustentar el propio ERE. Una circunstancia que plantea serias dudas sobre la coherencia de las decisiones adoptadas y sobre la transparencia con la que se desarrolló todo el proceso negociador", argumentan los representantes sindicales.

Por su parte, desde Ence han reiterado que la empresa "continúa con la ejecución del plan de eficiencia y competitividad en su negocio de celulosa que se implementará en el periodo 2026-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la adopción de soluciones de inteligencia artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos".

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"La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco del procedimiento de despido colectivo acodado hace unos meses y que se implementaría hasta 2027", han añadido desde la compañía.