El Principado espera que se logre "minimizar el impacto en el empleo" del cierre de la fábrica de Corteva en Tamón
El ejecutivo regional estará "muy vigilante" con el proceso de ajuste de la compañía
El viceconsejero de Industria del Gobierno de Asturias, Juan Carlos Campo, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico estará "muy vigilante" tras el anuncio de Corteva de un posible cese de actividad en su planta del valle de Tamón (Carreño) , y ha apelado a la "responsabilidad" de la empresa para proteger a los trabajadores afectados.
En declaraciones remitidas por el Principado, Campo ha señalado que se trata de una noticia "que sin duda no es positiva" y ha confiado en que durante el proceso de negociación se logre "minimizar el impacto en el empleo" y garantizar "las mejores condiciones posibles" para las personas afectadas.
Asimismo, ha indicado que el Gobierno autonómico pone a disposición tanto de la compañía como de los representantes de los trabajadores los servicios del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) para facilitar el diálogo entre ambas partes.
Estas declaraciones se producen después de que Corteva haya comunicado este viernes la apertura de un procedimiento formal de consultas ante el posible cese de la fabricación del ingrediente activo picoxistrobin en Asturias, lo que podría derivar en el cierre de su planta de productos para la protección de cultivos y afectar a 73 trabajadores.
La empresa ha señalado que este proceso se desarrollará conforme a los cauces legales y con un compromiso de diálogo "responsable, respetuoso y transparente", y ha precisado que su Centro de Excelencia de Servicios europeo y global en Asturias, con una plantilla de 300 personas, queda al margen de este proceso.
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