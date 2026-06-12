El Principado inicia los trámites para declarar Bien de Interés Cultural la Cultura Quesera Asturiana

El Gobierno de Asturias ha dado el primer paso para declarar la Cultura Quesera Asturiana como Bien de Interés Cultural (BIC), una figura de protección con la que pretende reconocer y preservar una de las tradiciones más arraigadas y representativas de la comunidad autónoma.

El anuncio fue realizado este viernes por la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, y el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, tras mantener una reunión con la Asociación de Queseros Artesanos de Asturias. La propuesta será elevada ahora al Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, órgano encargado de valorar la iniciativa y emitir un pronunciamiento previo a la apertura formal del expediente.

La declaración busca proteger un patrimonio que trasciende el ámbito gastronómico. La cultura quesera asturiana engloba conocimientos tradicionales, técnicas de elaboración transmitidas durante generaciones y una forma de vida ligada al medio rural que ha contribuido a configurar la identidad cultural del Principado.

Casi 300 variedades

Asturias cuenta actualmente con 298 variedades de queso, una cifra que la sitúa como la mayor mancha quesera de Europa y como uno de los territorios con mayor diversidad de elaboraciones artesanas del continente. Entre ellas destacan referencias reconocidas internacionalmente como el queso Cabrales, el Gamonéu, el Afuega'l Pitu o el Casín, amparadas por figuras de calidad diferenciada.

El Ejecutivo autonómico subraya que el reconocimiento pretende poner en valor el papel de las queserías artesanas de Asturias en la conservación de los saberes tradicionales, así como su contribución al mantenimiento de la actividad económica y la fijación de población en las zonas rurales. Asimismo, destaca la importancia de la producción artesanal de queso en la preservación del paisaje y de la biodiversidad asociada a la actividad ganadera.

La iniciativa también supone un reconocimiento explícito al sector ganadero asturiano, considerado el primer eslabón de una cadena productiva fundamental para la economía rural. Las explotaciones familiares continúan siendo la base de una producción láctea de calidad que sustenta buena parte de la elaboración quesera artesanal.

Tras el pronunciamiento del Consejo del Patrimonio Cultural, el expediente deberá recabar informes de instituciones consultivas como la Universidad de Oviedo y la Real Academia de la Historia. Una vez completados estos trámites, corresponderá al Consejo de Gobierno aprobar, en su caso, el decreto definitivo de declaración.

La propuesta se enmarca en la estrategia del Principado para reforzar la protección del patrimonio cultural inmaterial de Asturias y reconocer aquellas actividades tradicionales que han contribuido a definir la identidad colectiva de la región. De prosperar el procedimiento, la Cultura Quesera Asturiana pasará a formar parte del catálogo de bienes especialmente protegidos por la comunidad autónoma.

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Un reconocimiento a la identidad rural asturiana

La futura declaración como Bien de Interés Cultural no solo pretende salvaguardar una tradición gastronómica de enorme prestigio, sino también reconocer el papel que desempeñan ganaderos, queseros y productores en la conservación del territorio. El sector quesero constituye uno de los principales motores económicos de numerosas comarcas rurales y un elemento clave de la identidad gastronómica de Asturias, una comunidad que ha convertido el queso en uno de sus mayores símbolos dentro y fuera de España.