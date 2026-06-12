El Principado defiende la política de conexiones aéreas, tras la salida de Vueling de la ruta a Londres: "Se va una compañía, pero eso no significa que no pueda venir otra"

"Es una línea de trabajo que no se ha interrumpido en ningún momento", defendió este viernes el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, tras adelantar LA NUEVA ESPAÑA que desde el próximo octubre Asturias dejará de contar con la conexión directa con Londres. La salida de la aerolínea significaría que la región se queda sin la citada conexión desde el 26 de octubre y el 28 de marzo, el período fijado como temporada de invierno. La compañía Vueling ha decidido que esta ruta "deje de estar operativa", según confirmaron a este diario fuentes de la aerolínea, la única que ofrecía este destino desde el Principado en estos momentos.

Desde el Principado han querido aclarar que en conectividad aérea "podemos hablar de una política de éxito, que permite que este verano dispongamos de 30 conexiones desde el aeropuerto de Asturias directas y que estemos teniendo datos históricos, máximos históricos mes a mes con refuerzos tan importantes como las nuevas compañías que se incorporan a la ruta de Madrid", defendió el consejero. Respecto a la conexión con Londres, Calvo remarcó que no se ha abandonado esa línea de trabajo: "No se ha interrumpido en ningún momento", insistió. Para el Gobierno del Principado, el anuncio de Vueling significa que "una compañía deja de operar la línea, pero eso no significa que no vaya a poder operarla otra compañía". En ese sentido, enfatizó el consejero de Movilidad, "se está trabajando".

Hasta la suspensión del enlace con Londres de Vueling, "hay meses por delante y, por lo tanto, lo que hay que hacer es destacar el trabajo que se viene desarrollando, que tenemos líneas, conexiones viables, que están operadas por diversidad de compañías y que, por lo tanto, nos hacen ser muy muy optimistas de cara a la continuidad de la ruta con Londres", dijo Alejandro Calvo.

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La decisión supone un importante revés para la conectividad internacional del aeropuerto asturiano y un jarro de agua fría para la diáspora asturiana asentada en la capital británica, que utiliza esta ruta con frecuencia para viajar al Principado por motivos familiares, laborales o turísticos. También afecta a los viajeros británicos que eligen Asturias como destino y que hasta ahora disponían de una conexión directa con uno de los principales aeropuertos londinenses.