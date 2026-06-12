Ya salieron las notas de la PAU en Asturias: hay más aprobados que el año pasado y 536 alumnos superaron el 9

Ya salieron las notas de la PAU en Asturias y hay más aprobados que el año pasado. Según los datos facilitados por la Universidad de Oviedo, institución encargada de la realización de la prueba, el 95,12% de los 4.440 estudiantes que realizaron la fase de acceso (es decir, la obligatoria) consiguieron superar los exámenes. El porcentaje es ligeramente superior al obtenido en 2025, cuando hubo un 94,57% de aptos. Por género, aprobaron el 95,67% de los hombres y el 94,68% de las mujeres.

La nota media general de la Prueba de Acceso a la Universidad de este año ha sido de 7,4, una calificación también muy similar a la de junio del año pasado, un 7,355. De nuevo, la nota más alta en esta convocatoria ha sido de 10 y un total de 536 personas han obtenido una media igual o superior a 9.

Lengua Castellana, la asignatura con más aptos

Por asignaturas de la fase de acceso, en Lengua Castellana y Literatura II el porcentaje de personas aprobadas se sitúa en el 84,33% y la nota media es de 6,613. Son los mejores datos de la fase obligatoria. En Inglés aprobaron el 76,14 % del estudiantado, con una nota media de 6,535. En Historia de España el porcentaje de aprobados asciende a 80,56 % con una nota media de 6,76, mientras que en Historia de la Filosofía hay un 88,37% de personas aprobadas y una calificación media de 7,252.

Las pruebas de Análisis Musical y Artes Escénicas las aprobaron todos

En las pruebas correspondientes a las materias troncales de modalidad de Bachillerato, el porcentaje de aprobados en Matemáticas II es del 80,28% con una nota media de 6,862; en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II es del 84,79 %, con una nota media de 6,881; en Latín II es del 69,21%, con un 5,84 de media; en Dibujo Artístico II es del 93,10 %, con una calificación de 7,11; en Análisis Musical II aprobaron todos con una media de 8,45, al igual que en Artes Escénicas con una nota 7,66. En Ciencias Generales el porcentaje de aptos es de 57,89, con una nota de 5,13.

Casi un 90% de aprobados en Química

En la fase de admisión son reseñables los resultados obtenidos en las asignaturas de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, con el 90,73% de aprobados y una nota media de 7,6; Física, con el 76,87 % de aprobados y una nota media de 6,62; Química, con un porcentaje de aprobados del 89,07% una nota media de 7,67; Geografía, con un 46,04% aprobados y una nota media de 4,70 y Biología, con un 71,79 % de aprobados y una nota media de 6,20.

Asimismo, realizaron exclusivamente la fase de admisión un total de 720 estudiantes, 425 procedentes de ciclos formativos de grado superior y 295 procedentes de bachillerato.

La suma de Bachillerato y de la PAU

La nota de acceso a la Universidad se compone en un 60% de la nota de Bachillerato y en un 40% de la fase de acceso a la PAU, a los que se suma las calificaciones obtenidas en las asignaturas de la fase de admisión para los que la hicieron.

Según detalla la Universidad de Oviedo, la revisión de los exámenes solo se podrá solicitar vía online, "nunca en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad", desde este viernes a partir de las 12.00 horas y hasta el próximo 17 de junio a las 12. La nota revisada se publicará el día 24 de junio a partir de las 19 horas, pudiendo generar el certificado digital de resultados definitivo para estudiantes con reclamaciones a partir de las 10 horas del día 25 de junio.

Notas de corte

La carrera con la nota de corte más alta de la Universidad de Oviedo ya no es Medicina. En los últimos años, son los dobles grados los que más tirón están teniendo entre los alumnos más brillantes de Asturias. Hasta el punto de que el grado con la nota de acceso más elevada en la región supera el 13.

Se trata del doble grado en Ciencias e Ingeniería de Datos y en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, que se imparte en la Escuela Politécnica de Gijón. La nota de corte de esta titulación, que la marca el último estudiante admitido el año pasado en el grado, es de 13,248.