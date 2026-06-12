San Antoniu llega a sus días grandes, con diversión para todos

Las fiestas patronales de San Antonio de Padua, declaradas de Interés Turístico Regional, afrontan desde hoy sus jornadas más emblemáticas en Cangas de Onís. Tras una primera semana de celebraciones, los actos centrales reúnen tradición, devoción popular y ambiente festivo en torno a una de las citas más queridas del calendario local.

El arranque de los días grandes llegará con la tradicional Joguera, una de las estampas más características de estas fiestas. La tarde de hoy comenzará a las 18.00 horas con un animado pasacalles de gaiteros, gigantes y cabezudos acompañados por la Bandina Tradicional Bricial Cangas de Onís, que recorrerán las calles anunciando la inminencia de la gran noche festiva.

La actividad se trasladará posteriormente al Robledal de la Capilla de San Antoniu, donde la verbena arrancará a las 23.00 horas con la actuación de la Orquesta Pontevedra y el DJ Ethan Meré. Ya entrada la medianoche tendrá lugar la esperada Joguera, un acto cargado de simbolismo que cada año congrega a numerosos vecinos y visitantes en torno al fuego y a la tradición, marcando el inicio de las jornadas más intensas del programa festivo.

Mañana, sábado, se celebrará el día grande de San Antoniu, una jornada marcada por los actos religiosos y las costumbres más arraigadas. Desde primera hora de la mañana, una gran descarga de voladores anunciará el inicio de la festividad. A las 10:00 horas se celebrará la misa en la capilla y, media hora más tarde, comenzará el descenso procesional de la imagen del santo hasta la iglesia parroquial de Santa María.

La misa solemne tendrá lugar a las 12.00 horas, acompañada por las voces del Coro Peñasanta-Ramón Prada. Posteriormente, a las 13.00 horas, se desarrollará la procesión de regreso hasta la capilla del Robledal. Allí se celebrarán dos de los momentos más esperados por los asistentes: la tradicional subasta del ramu y la quema del xigante, seguidas por la actuación de la Asociación Folclórica Picos de Europa. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, la romería dará paso nuevamente a la verbena con la Orquesta Pontevedra y Ethan Meré DJ, prolongando la fiesta hasta bien entrada la noche.

Tras unos días de pausa, la programación regresará con fuerza el sábado 20 de junio. El aparcamiento de la estación de autobuses será escenario de una nueva verbena nocturna amenizada por la Orquesta Cuarta Calle y Suárez DJ, una cita que servirá de antesala para el último gran día de las celebraciones.

La tradicional Jira

El broche final llegará el domingo 21 con la tradicional Jira de San Antonio. Desde las 17.00 horas se repartirá el bollu y la botella de vino entre los socios, manteniendo viva una de las costumbres más populares de la celebración y favoreciendo el encuentro entre vecinos, familias y visitantes. La noche continuará con una verbena amenizada por la Orquesta Nuevo Tango y Suarezz DJ, antes de uno de los momentos más esperados del programa: los fuegos artificiales lanzados desde el Puente Romano, que iluminarán el cielo cangués a medianoche.

Estas jornadas pondrán el punto final a unas fiestas que comenzaron oficialmente el pasado 5 de junio con el pregón pronunciado por Rebeca Santamaría Fernández y presentado por Ángel Lueje en la plaza del Ayuntamiento. Aquel acto inaugural, acompañado por la presentación de la Reina y las Damas de Honor y por las actuaciones de numerosas agrupaciones culturales del concejo, dio el pistoletazo de salida a más de dos semanas de actividad festiva. Desde entonces, la música, el folclore, las tradiciones religiosas y los encuentros vecinales han vuelto a convertir a Cangas de Onís en un referente festivo del oriente asturiano, reafirmando el arraigo y la vitalidad de unas celebraciones que forman parte esencial de la identidad local.