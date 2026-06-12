La sanidad asturiana, a las puertas de una nueva semana de huelga, firma acuerdos laborales con el Principado

La sanidad asturiana se encamina a una nueva semana de huelga de médicos -del 15 al 19 de junio- mientras la Consejería de Salud ha desbloqueado varios acuerdos firmados a principios de año con los sindicatos. Por un lado, está el acuerdo retributivo, organizativo y laboral con el Frente Común Sindical (CCOO, CSIF, FSES, SAIF y UGT) relativo a varias mejoras (ponderación de la nocturnidad, mejoras en la organización de la Atención Primaria, la flexibilización de guardias....) y, por otro, los acuerdos, que siguen en trámite, con el Sindicato Médico del Principado (SIMPA). En estos últimos se incluyen medidas como recorte de la penalización salarial al renunciar a la dedicación exclusiva -cuestionado por otras organizaciones sindicales-; aumentar el precio de la hora de guardia médica a partir de las 54 horas mensuales; dietas en las guardias de primaria...

Pero ni esto, ni el ofrecimiento del jueves de la Consejería de Salud de negociar un estatuto jurídico propio para el personal sanitario de la región, que tenga rango de ley, han servido para frenar la huelga a partir del lunes.

A ello se suma el malestar del nuevo sindicato SIMES -surgido de la Plataforma de Médicos del Sespa y que destaca por la juventud de sus integrantes- con la consejera, Concepción Saavedra. A ésta reprochan no haberles convocado la tarde del jueves para la reunión en la que la dirigente presentó su propuesta de estatuto jurídico propio. Aunque no están en la mesa sectorial al ser de reciente creación, sus integrantes advierten de que no pueden ser mantenidos al margen, máxime cuando SIMES tiene convocado un paro a nivel regional, además de secundar el nacional que desde enero, a razón de una semana al mes, convoca otros sindicatos médicos, como el SIMPA en Asturias.

La organización tacha de "señuelo" las medidas planteadas por la Consejería de Salud y asegura que no dan respuesta a las demandas que motivan la huelga autonómica en curso, al tiempo que han reclamado una negociación "real" con los convocantes del paro. Defienden que para avanzar hacia la jornada de 35 horas semanales plantearon una propuesta "concreta y de aplicación inmediata": conceder un día de libranza por cada viernes, prefestivo o festivo intermedio que actualmente no genera descanso compensatorio.

Y consideran una "anomalía" que el Gobierno de Adrián Barbón realice anuncios "de manera unilateral" sin negociar con quienes han convocado la huelga, al tiempo que reprochan a la consejera que presente como concesiones iniciativas que "no forman parte de las demandas" de los facultativos. Además, un aviso: algunas de las iniciativas podrían favorecer el "éxodo a la sanidad privada".

Entre sus reivindicaciones, SIMES insiste en la mejora de las condiciones laborales dentro del Sespa, el avance hacia las 35 horas semanales, soluciones para la saturación en Atención Primaria, la regulación de las guardias localizadas, la situación de los MIR y la corrección de desequilibrios salariales y de carga de trabajo.

La Ministra apela a las comunidades

En todo este contexto asturiano, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó este viernes que las comunidades autónomas tienen la llave para desatascar el conflicto sanitario por el estatuto marco de los profesionales, lo que provocado la huelga, porque son las que pueden materializar la mejora de las condiciones laborales que reivindican.

García ha subrayado que el Ministerio de Sanidad ha hecho su parte desde sus competencias estatales cumpliendo su compromiso de abordar una reforma laboral pendiente desde hace 23 años, y ahora el relevo lo tienen las comunidades autónomas.

El Consejo Interterritorial de Salud celebrado el pasado miércoles monográfico sobre el estatuto marco y las reivindicaciones de los médicos acabó con desencuentro entre el ministerio y las comunidades autónomas, que se negaron a votar los puntos del orden del día, referentes a cuestiones como la retribución de las guardias o las jornadas de 35 horas.

García ha incidido en que la materialización de estas medidas que emanan del estatuto marco es competencia de las comunidades autónomas.

"La llave para desatascar el conflicto ahora, en este momento, la tienen las comunidades autónomas", ha recalcado García sobre si Sanidad moverá ficha para acabar con la huelga de los profesionales sanitarios, que están convocados a un nuevo paro el lunes, en lo que sería la quinta semana de huelga.

La ministra entiende que son medidas que "transforman profundamente" la organización del sistema sanitario, y que las comunidades tendrían que reorganizarlo "en base a unos nuevos límites".

"Igual que la reforma laboral la tenían que materializar las empresas, esta reforma laboral sanitaria la tienen que materializar las comunidades autónomas", ha recalcado García, al tiempo que ha instado a evitar echar culpas sino a trabajar entre todos para poder afrontar los "desafíos" a los que se enfrenta el sistema sanitario.

Y ha reiterado que la misión del ministerio es armonizar que los profesionales tengan las mismas condiciones laborales, los mismos límites para descansar y para ejercer bien su profesión en todo el territorio, lo que se negaron a votar las comunidades en el Consejo Interterritorial del pasado miércoles, pese a haber solicitado su convocatoria para hablar de las medidas concretas del conflicto.