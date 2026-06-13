Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 13 de junio de 2026

Oviedo

Cita con la Banda «Ciudad de Oviedo»

La Banda de Música «Ciudad de Oviedo» continúa desarrollando el ciclo «Música en la calle». En esta ocasión, lo hará con un concierto a las 13.00 horas en la plaza de Santullano.

Homenaje a Clarín

Con motivo del 125 aniversario del fallecimiento de Leopoldo Alas «Clarín», se celebrará a las 12.00 horas, en la tumba del escritor en el cementerio El Salvador, un acto de homenaje abierto al público que coincidirá exactamente con el día de su muerte. El programa incluirá intervenciones de familiares y personalidades de la cultura asturiana, lecturas de fragmentos de su obra y una ofrenda floral en su tumba, con acceso libre hasta completar aforo. Al finalizar, Ángel de la Fuente, catedrático de Geografía e Historia, ofrecerá una visita guiada de algo más de una hora por el camposanto ovetense; para esta segunda actividad las plazas son limitadas y se requiere reserva previa a través de la web www.gaudiosa.es.

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Folclore en la calle

La programación de «Folclore en la Calle» lleva la música y el baile tradicional a distintos espacios de la ciudad. El sábado, de 11.30 a 14.30 horas, actuarán el Grupo de Baile Tradicional Fitoria en el Mercado de La Corredoria y sus aledaños y la Banda de Gaitas El Carbayón en el Casco Antiguo. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, será el turno del Grupo de Baile Tradicional Xeitu en el Casco Antiguo. El domingo, de 11.30 a 14.30 horas, participarán el Grupo Folclórico Trasgu en el Casco Antiguo y la Banda de Gaitas del Centro Asturiano en el entorno de la Catedral y Gascona. La programación se cerrará de 17.00 a 20.00 horas con la actuación del Grupo de Baile del Centro Asturiano en el Casco Antiguo.

Centro Social Buenavista

El Centro Social Buenavista alberga del 11 al 18 de junio la exposición «Acción sin fronteras», una muestra dedicada a un proyecto de cooperación desarrollado en Guatemala para promover la agroecología y mejorar la seguridad alimentaria de mujeres indígenas. La exposición puede visitarse en el horario habitual de apertura del centro social.

Ruta Bosque La Zoreda

La Manjoya acoge de 10.00 a 14.00 horas la ruta guiada «Bosque La Zoreda-Arqueología Industrial», un paseo de dificultad fácil por el antiguo entorno fabril de la zona, conducido por el arqueólogo Alfonso Fanjul. Las plazas para la actividad están completas.

Conciertos en la calle

La Escuela de Música saca su actividad a la calle con una programación de microconciertos en distintos espacios de la ciudad. El martes 16 actuará el combo de adultos en la plaza del Fontán, de 19.30 a 20.00 horas, y el miércoles 17 cerrará el ciclo el coro de adultos en la plaza del Ayuntamiento, también de 19.30 a 20.00 horas.

Museo de Bellas Artes

La exposición «Intercambios» revisa la colección del Museo del Museo de Bellas Artes de Asturias, removiendo sus fondos y estableciendo diálogos entre autores y obras de muy distintas épocas, géneros y estilos, y dando especial visibilidad a los autores asturianos. La exposición ocupa la sala -1 del edificio Ampliación y se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Encuentro Coral

La iglesia de San Francisco de Asís acoge a las 20.15 horas una nueva cita del V Encuentro Coral «Oviedo Origen en el Camino», con la participación del Coro San Javier, dirigido por José Miguel Lamalfa Díaz, y el Ochote Cantos del Fontán, bajo la dirección de Gorka Fernández del Castillo.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Gijón

Talleres y documentales en el Botánico

Continúa con varias actividades el Festival de los Vencejos. Entre otras, habrá talleres familiares y la proyección de los documentales «La Venceja», de Mau Cardoso, y «Flight» de Beatriz Twiss, a las 19.00 horas. También se ofrecerán varias ponencias.

Feria del Libro de Gijón

En el marco de actividades previas a la Feria del Libro de Gijón, a las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, se llevará a cabo el acto de entrega del III Premio Nacional de Poesía Joven Juan Ignacio González. Y a las 20.00 horas, el periodista Federico Bianchini presentará la obra «Antártida» y charlará con Jaime Priede.

Fiestas de Cabueñes

Los festejos en Cabueñes continúan con la apertura del recinto ferial a las 17.00 horas. A partir de las 18.00 horas, show de magia con el Mago Jaco y después llegará la música con la orquesta_«Cuarta Calle» y el DJ «3PAC».

Fiestas de Laviada

Las fiestas de Laviada prosiguen. A las 13.00 y a las 18.00 horas, concierto de Azahara. A las 16.00 horas, también habrá música con «Vas Bailar».

Fiestas de Nuevo Roces

A las 12.00 horas, actuará la charanga «Akelarre» y a las 13.00 horas, juegos tradicionales._«Los Jimaguas» amenizará la sesión vermú. Por la tarde, a las 17.00 horas abrirá el recinto ferial y a partir de las 18.30 horas habrá show de magia, globoflexia... A las 20.00 horas, Francis Ligero y Jeny Álvarez ofrecerán sevillanas y flamenco y de noche, más música con la orquesta «Metrópolis».

Fiestas de El Natahoyo

A partir de las 13.00 horas, en el parque Doctor Eguiburu Banciella, tendrá lugar un corte de jamón, degustación y sesión vermú. Amenizará el encuentro el dúo «Moriarty» en una jornada para hacer barrio en El Natahoyo.

Mercado Artesano y Ecológico

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, en la plaza Mayor, se celebrará una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico, en esta ocasión inspirado en Gaudí.

Jornadas Europeas de Arqueología

A las 11.30 horas, visita guiada al Museo Villa Romana de Veranes. Y a las 12.00 horas, habrá otra al Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. Además, a las 18.00 horas, visita guiada, en el Palacio de Revillagigedo, a la exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea».

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970», que podrá verse hasta final de año. Hoy, visita guiada a las 12.00 horas. Además sigue abierta la exposición «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Ateneo de La Calzada

A las 18.00 horas, audición de fin de curso de la Escuela de Educandos de la Banda Sinfónica de Gijón.

Antiguo Instituto

En el Antiguo Instituto puede verse hasta el 29 de junio la exposición «Tramares. Tejiendo arrecifes», fruto de un encuentro único entre ciencia y tradición. Se trata de una obra colectiva que crea un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejido en ganchillo y estampado en papel, combinando la divulgación científica, las matemáticas, el arte y el saber tradicional. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título «Centenario Amador (1926-2026)». La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. Sábados, de 17.00 a 20.00 h. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 h.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra «Aplazar la fragilidad», de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Puede verse la exposición «Grandes Maestros». Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado en Las Vegas

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera). Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Humor en el Niemeyer

El auditorio del Centro Niemeyer recibe a las 21.00 horas a Ángel Martín, que llega a Avilés con su nuevo espectáculo, «Somos monos». Las entradas tienen un precio de 24 euros y se venden en taquilla, en la web del centro y en Unientradas.

Bienal Climática

La I Bienal Climática propone varias citas en Avilés: radio en directo en el parque Ferrera, de 11.00 a 13.00 horas; «Nube móvil», desde las 13.15 horas; «Filtrar un mar», a las 17.00 horas en Espacio Portus; y una proyección en la Casa de Cultura, a las 19.00 horas.

Bebecuentos en Bances Candamo

La biblioteca Bances Candamo acoge a las 12.00 horas el bebecuentos «El huevo y la gallina», impartido por Beatriz Sanjuán. La actividad está dirigida a público de entre seis meses y tres años, con inscripción previa y plazas limitadas.

Patín en el Fuero

El patio del Edificio Fuero acoge de 12.00 a 14.00 horas una sesión de «Patio Patín», actividad gratuita de patinaje, convivencia y ocio positivo dirigida a niños, niñas y adolescentes menores de 17 años acompañados por sus familias.

Casa del Terror

El colegio Palacio Valdés acoge de 21.00 a 24.00 horas una Casa del Terror organizada por el Consejo de Infancia y Adolescencia de Avilés. Está dirigida a menores de entre 8 y 17 años, con autorización adulta e inscripción previa.

Bosque comestible

La calle José Cueto, tras la Escuela Oficial de Idiomas, acoge de 12.00 a 14.00 horas un taller familiar de observación e identificación de aves con prismáticos, dentro del programa Bosque comestible. La actividad es gratuita.

Vinos de famosos

El Famous Wine Festival continúa en Avilés y Piedras Blancas con trece establecimientos participantes. El festival, dedicado a vinos vinculados a rostros conocidos, se desarrolla hasta el día 14 y permite seguir un recorrido gastronómico por locales de la comarca.

Barco por la ría

Los paseos en barco por la ría de Avilés salen del pantalán del puerto deportivo a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad, para mayores de 4 años, cuesta 8 euros por pasajero y requiere reserva previa.

Exposición en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones mantiene abierta «El contemplanubes», muestra fotográfica de Pablo Basagoiti Brown. Puede visitarse de 18.00 a 19.00 horas en el equipamiento de la calle Llano Ponte.

Ilustración en la Factoría

La Ventana de la Factoría Cultural exhibe la obra de Verónica Grech dentro del ciclo «La Ilustración y sus procesos». La muestra puede visitarse de 17.00 a 20.00 horas, en la sede de la avenida de Portugal.

Las Cuencas

Fiestas de San Xuan de Mieres, con «Tekila» y mucha cultura asturiana

Este sábado siguen las fiestas de San Xuan de Mieres. A las 11.30, en el parque Jovellanos, habrá un taller de Danza Prima con los grupos «L’Artusu», «Prau Llerón» y «Ruxidera». A las 13.00 habrá m´sucia con la «Bandina l’Arrancaera», y a las 14.00, actuación del Coro del Conservatorio. A las 17.00, en el ferial de los caballitos, espectáculo infantil «El show de Willy Pomper»; alas 18.30, concurso de sidra artesana y a las 19.00 horas desfile de la Banda de Gaitas. A las 20.00 seguirá el Encuentro Coral «La mina cantada», con la Polifónica «Costumes» de Bergondo (A Coruña), el Coro Vetusta y el Orfeón de Mieres. A las 23.00 llega la verbena con «Tekila», y a continuación, varios DJ. Además, paralelamente, durante toda la jornada, se celebra el «Mieres Underground», en la plaza La Libertad. Estarán Fee Reega, Petri Glamour, «Ballbrakers», «Zoketes», «Montefurado», «Calatrava» y «Medalla».

Fiestas de Ciaño en Langreo

Prosiguen las fiestas del Corpus en Ciaño (Langreo). A las 11.00 horas seá la semifinal del torneo de fútbol femenino, y a las 12.30 la segunda. A las 17.00 horas, juegos infantiles y a las 19.00, festival de canción asturiana. A las 22.30 llegará la segunda gran verbena, con el grupo «Cabaret» y «DJ Andrés, vas bailar».

Día de tejer en público en Laviana

Laviana celebra su primer Día Mundial de tejer en público, en una carpa habilitada en La Avenida. De 11.00 a 12.30 se recibirá a los participantes. Alas 11.30 habrá concierto de la Banda de Música, a las 12.30, taller con «Lilianas». A las 16.00, 17.30 y 19.00 horas habrá nuevos talleres, con «Telas de mamá», «Patocroch» y Marisol Dy Sánchez. El encuentro terminará a las 19.30 horas.

Semifinal de Festiamas, la música asturiana en Laviana

El escenario de la plaza de los Ayuntamientos democráticos de Laviana acoge hoy a las 20.00 horas la semifinal de los premios FestiAmas de la música asturiana. Actuarán Cris Langa, «Tesela», «Censura» y «Piezas Sueltas».

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias «Vertidos. Solo Pintura». Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

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