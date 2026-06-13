APD celebra en Asturias una jornada estratégica sobre los retos económicos y empresariales de la comunidad

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) reunió este viernes en Oviedo a directivos, empresarios y otros agentes económicos de la región en una sesión de trabajo centrada en analizar los principales retos que afronta el territorio para mejorar su competitividad.

El encuentro, celebrado en el marco del 70 aniversario de la organización, forma parte del Consejo para la Competitividad, una iniciativa que APD desarrollará en las distintas comunidades autónomas con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre la situación económica y empresarial de España desde una perspectiva territorial.

Durante la jornada, los participantes abordaron algunos de los desafíos que condicionan la capacidad de crecimiento de las empresas asturianas, así como las oportunidades para reforzar la competitividad y la transformación del tejido productivo de la comunidad.

La iniciativa pretende recoger las aportaciones del tejido empresarial de cada territorio para construir una visión compartida sobre la competitividad del país. Entre sus objetivos figura la identificación de los principales retos que afrontan las compañías y la formulación de propuestas orientadas a impulsar el crecimiento económico y la actividad empresarial.

Las conclusiones extraídas de las diferentes sesiones territoriales se incorporarán al Libro Blanco de la Competitividad que APD presentará durante la octava edición de su Congreso de Directivos, prevista para los días 28 y 29 de octubre en Madrid.

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APD es una organización empresarial dedicada al desarrollo y liderazgo directivo que cuenta con más de 3.000 empresas asociadas en toda España. La entidad celebra este año su 70 aniversario y desarrolla actividades de formación, análisis y debate sobre los principales retos económicos y empresariales.