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Asturias se asa a casi 37 grados, con las playas a rebosar, pero llegan las tormentas por el Suroccidente

Para este domingo, el panorama es similar, aunque con un ligero descenso de las máximas y mayor posibilidad de descargas

La playa de San Lorenzo, en la tarde de este sábado.

La playa de San Lorenzo, en la tarde de este sábado. / LNE

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Asturias está viviendo una nueva jornada de calor extremo, impropio de estas fechas. La máxima se dio en Tineo, a eso de las cuatro y media de la tarde, 36,8 grados. Oviedo volvió a marcar temperaturas poco comunes, de hasta 34,8 grados, a las tres de la tarde. Con ser alta, se queda por debajo de la máxima temperatura registrada en la capital astur en un mes de junio, que fue de 35,5 grados, concretamente el 16 de junio de 2000. Gijón registró su máxima temperatura cerca de las seis de la tarde, 30 grados. Sin embargo, a media tarde comenzaron a producirse tormentas, especialmente en el Suroccidente.

El calor echó a los asturianos a las playas, ya desde media mañana. Arenales como Rodiles (Villaviciosa), Salinas (Castrillón) o San Lorenzo (Gijón) tuvieron un lleno absoluto. La Autovía del Cantábrico (A-8) registró un atasco monumental a eso de las diez y media de la mañana, tanto por la gran cantidad de vehículos que se dirigían a las playas de la mitad oriental de la región, como por el incendio de un coche en el interior del túnel de Fabares y además las obras que se están realizando en la carretera.

Vecinos en el paseo de la ría de Avilés.

Vecinos en el paseo de la ría de Avilés. / Mara Villamuza

En las áreas de montaña, como Somiedo (33,3 grados) o Amieva (35.1), se dejó sentir el calor afectando a pruebas como la Travesera de los Picos de Europa, donde hubo numerosos abandonos por el calor, que era mucho mayor a menor cota de altitud, como pruebas los 34.9 grados registrados en las inmediaciones de Carreña de Cabrales.

En el Occidente y Suroccidente también hubo mucho calor. Ibias, por ejemplo, marcó 34.4 grados. Tineo, registró la máxima. En Salas se superaron los 36 grados. Es precisamente en el Suroccidente donde empezaron a producirse tormentas en esta jornada de calor sofocante, primero en Degaña e Ibias, donde descargó con fuerza a eso de las seis y media de la tarde.

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Para este domingo, el panorama es similar, aunque con un ligero descenso de las máximas y mayor posibilidad de tormentas y precipitaciones.

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