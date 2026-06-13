Asturias trabaja para evitar quedarse sin vuelos directos a Londres este invierno: una compañía, atenta a la situación

La pérdida de la conexión directa con Londres que, si no aparece otra compañía, sufrirá a partir de la próxima temporada de invierno (de octubre a marzo) el aeropuerto de Asturias supone un contratiempo mayúsculo para la movilidad aérea de la región. Vueling, la aerolínea con sede en Barcelona que venía operando esa ruta, ha confirmado su adiós, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. El Principado, por su lado, insiste en que está garantizado el enlace hasta octubre y que está buscando otra compañía para mantener la ruta.

Si bien el Gobierno regional (PSOE e IU) no gestiona las rutas aéreas, pero sí promociona conexiones mediante paquetes de promoción turística, en este caso se muestra " "muy optimista" respecto a la posibilidad de que aparezca otra compañía capaz de cubrir el hueco que deja Vueling. Para la Consejería de Movilidad no está perdida esta conexión y se confía en encontrar una solución de cara a la temporada de invierno. De hecho, el trabajo se está intensificando para que la ruta británica pueda seguir en funcionamiento. Para ello quedan casi cinco meses.

Volotea, la principal aerolínea del aeropuerto de Asturias, con 24 destinos, observa con atención lo sucedido con la ruta londinense. Fuentes consultadas de la compañía aseguran que "analizan nuevas oportunidades de desarrollo que respondan a las necesidades de los clientes y encajen con su estrategia". Londres, pues, está en el radar, aunque Volotea no cuenta por el momento con operaciones en el Reino Unido.

Londres es un destino clave para el aeropuerto de Asturias: se trata de la conexión internacional que más pasajeros mueve cada año, por delante de París, la capital francesa. En lo que va de año, la ruta con el aeropuerto de Gatwick ha transportado 26.485 pasajeros, siendo la décima conexión más importante para la región. El dato supone un descenso del 20% respecto al mismo periodo del año pasado.

Junto con Barcelona, es la única ruta que ha perdido pasajeros, aunque su importancia sigue siendo capital para Asturias y para los asturianos que residen en la capital británica. Hasta el año pasado, dos aerolíneas comunicaban el Principado con Londres a través de dos aeropuertos distintos, lo que demuestra el carácter estratégico de esta conexión.

Ryanair ofrecía vuelos a Stansted y abandonó la ruta en abril de 2025, dentro de su estrategia de reducir presencia en aeropuertos regionales por su desencuentro con Aena a cuenta del coste de las tasas. Fue entonces cuando Vueling se quedó sola en Londres, conectando Asturias con Gatwick.

Un aeropuerto clave

Hay un dato revelador de lo que supone Londres para Asturias. Italia, con tres destinos —Milán, Florencia y Roma—, es el país que más pasajeros mueve con el aeropuerto de Asturias, con 34.220 viajeros en 2026, frente a los más de 26.000 del Reino Unido, que solo cuenta con un destino: Londres.

La ruta está asegurada hasta finales de octubre, pero, si no aparece otra compañía para relevar a Vueling, quedará desierta durante la temporada de invierno. El Principado trabaja para evitar ese escenario. De hecho, el año pasado la conexión quedó fuera del concurso de promoción turística lanzado por el Gobierno regional, destinado a mantener las rutas existentes e incorporar otras nuevas y que garantiza financiación a las aerolíneas participantes. Ninguna compañía se presentó voluntariamente para operar la conexión británica, que actualmente no cuenta con subvención alguna.