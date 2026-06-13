La casa rural en el corazón de los Picos de Europa que está de moda: salió en un anuncio y no tiene disponibilidad hasta noviembre

El pueblo está de moda. Cada vez más viajeros buscan lugares donde descansar con mayúsculas. Asturias puede presumir de tener muchos ejemplos de este tipo de alojamiento en encalves de ensueño. Es el caso de Sotres, en el corazón de los Picos de Europa. Desde Airbnb, el servicio de reservas de pisos y casas, han elegido este enclave, junto a otros repartidos por toda España, para una campaña publicitaria que pone en valor los viajeros "reconectan con lo local y lo cercano".

Bajo esta idea, y con el mensaje "A veces no se trata de ir más lejos, sino de llegar más cerca", Airbnb ha querido rendir homenaje a estas poblaciones. En concreto, el apartamento en Asturias que han alegido para el anuncio tiene unas vistas espectaculares a la montaña. Solo está disponible para reservas de larga estancia (siete noches mínimo), pero es uno de los alojamientos más demandados de la plataforma y no tiene disponibilidad hasta noviembre. La primera semana disponible tiene un precio de 1722 euros.

Este alojamiento en Sotres, Pueblo Ejemplar en 2024, es "ideal para descansar, teletrabajar o explorar rutas de montaña desde la misma puerta", explican Nacho, su anfitrión.

Un viajero disfruta de un momento de lectura con vistas a los Picos de Europa / Airbnb

Los viejeros destacan del alojamiento su posición privilegiada para contemplar, descansar y desconectar. "La casa está diseñada de tal modo que el paisaje acompaña en cada momento. Eso te convierte en testigo del cambio de la luz a lo largo del día, del paso de las aves o de la pugna entre nubes y cumbres rocosas. El paisaje está siempre presente, pero nunca es el mismo y uno no se cansa de contemplarlo. Hemos vivido también una experiencia natural intensa, ya que Sotres es el punto de partida ideal para explorar uno de los mejores Parques Nacionales de España", explica uno de los viajeros.

En el anuncio de Airbnb, en norte está representado por Asturias y también por Cantabria, dos territorios "entre valles verdes y enclaves prácticamente intactos", descatan. Su conclusión: "esta zona muestra una de las caras más bonitas del turismo rural".

El pueblo está de moda

El auge de los pueblos como destino responde a una búsqueda cada vez más clara por parte de los viajeros: desconectar, evitar aglomeraciones y descubrir rincones con identidad propia. En este contexto, según considera Aribnb, los destinos rurales no solo ganan visibilidad, sino que se posicionan como una alternativa en crecimiento dentro del turismo nacional.

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Airbnb nació en 2007 cuando dos anfitriones recibieron en su casa de San Francisco a tres huéspedes y desde entonces ha crecido a más de 5 millones de anfitriones que han recibido a más de 1500 millones de huéspedes en casi todos los países del mundo. Todos los días, los anfitriones ofrecen tanto estadías como experiencias únicas que permiten a los huéspedes conectarse con las comunidades de una forma más auténtica.