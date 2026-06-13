Duro Felguera estima tener el veredicto sobre su reestructuración el próximo jueves

La dirección de Duro Felguera prevé que el próximo jueves, día 18 –o como muy tarde al día siguiente, viernes 19– el juez Rafael Abril, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, emitirá su sentencia sobre el plan de reestructuración, según trasladaron fuentes de la compañía asturiana de ingeniería. Será un momento trascendental para Duro por dos motivos: el primero, porque se sabrá si el magistrado homologa o no la reordenación financiera y corporativa con la que la empresa quiere evitar la quiebra. Y, además, porque Duro no prevé hacer ningún movimiento en la negociación con Indra sobre el taller de Barros (Langreo) hasta conocer la sentencia.

Si bien el recinto de Barros no forma parte de los activos incluidos en el plan reestructuración, los socios mexicanos de Duro (Prodi y Mota-Engil México) no quieren decidir sobre una posible compraventa del taller langreano hasta tener un horizonte económico y jurídico más despejado en el que poder maniobrar. Y creen que ese escenario solo llegará cuando el juez se pronuncie.

Hace semanas que las conversaciones entre Duro e Indra están estancadas por diferencias de precio: Duro pide al menos 16 millones e Indra ofrece seis. Aunque el complejo langreano esté pignorado por Hacienda, Duro puede venderlo, pero para ello debe tener el visto bueno del acreedor, la Agencia Tributaria. Ese también es uno de los argumentos a los que se aferran quienes, dentro de Duro, sostienen que "vender Barros por debajo de su valor objetivo puede tener consecuencias legales".

El momento crítico para Duro que supone la sentencia judicial coincidirá con la celebración de su junta de accionistas, prevista para el jueves 18. Y, además, el día antes habrá otro movimiento clave en la otra empresa de la negociación, Indra. Está previsto que el próximo miércoles, día 17, el catalán Josep Maria Recasens tome posesión como nuevo consejero delegado.

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La llegada de Ángel Simón como presidente y de Recasens como CEO hace temer cambios en el plan industrial que trazaron sus respectivos predecesores, Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos, y que situaba a Asturias como la comunidad elegida para la fabricación de blindados. El territorio alternativo que emerge como candidato para albergar la factoría pensada inicialmente para Barros es el municipio coruñés de As Pontes, donde la Xunta de Galicia está impulsado inversiones.