Duro Felguera estima tener el veredicto sobre su reestructuración el próximo jueves
La empresa asturiana no decidirá sobre el taller de Barros hasta la sentencia del juez, prevista para el día de su junta de accionistas y un día después de la toma de posesión de Recasens como CEO de Indra
La dirección de Duro Felguera prevé que el próximo jueves, día 18 –o como muy tarde al día siguiente, viernes 19– el juez Rafael Abril, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, emitirá su sentencia sobre el plan de reestructuración, según trasladaron fuentes de la compañía asturiana de ingeniería. Será un momento trascendental para Duro por dos motivos: el primero, porque se sabrá si el magistrado homologa o no la reordenación financiera y corporativa con la que la empresa quiere evitar la quiebra. Y, además, porque Duro no prevé hacer ningún movimiento en la negociación con Indra sobre el taller de Barros (Langreo) hasta conocer la sentencia.
Si bien el recinto de Barros no forma parte de los activos incluidos en el plan reestructuración, los socios mexicanos de Duro (Prodi y Mota-Engil México) no quieren decidir sobre una posible compraventa del taller langreano hasta tener un horizonte económico y jurídico más despejado en el que poder maniobrar. Y creen que ese escenario solo llegará cuando el juez se pronuncie.
Hace semanas que las conversaciones entre Duro e Indra están estancadas por diferencias de precio: Duro pide al menos 16 millones e Indra ofrece seis. Aunque el complejo langreano esté pignorado por Hacienda, Duro puede venderlo, pero para ello debe tener el visto bueno del acreedor, la Agencia Tributaria. Ese también es uno de los argumentos a los que se aferran quienes, dentro de Duro, sostienen que "vender Barros por debajo de su valor objetivo puede tener consecuencias legales".
El momento crítico para Duro que supone la sentencia judicial coincidirá con la celebración de su junta de accionistas, prevista para el jueves 18. Y, además, el día antes habrá otro movimiento clave en la otra empresa de la negociación, Indra. Está previsto que el próximo miércoles, día 17, el catalán Josep Maria Recasens tome posesión como nuevo consejero delegado.
La llegada de Ángel Simón como presidente y de Recasens como CEO hace temer cambios en el plan industrial que trazaron sus respectivos predecesores, Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos, y que situaba a Asturias como la comunidad elegida para la fabricación de blindados. El territorio alternativo que emerge como candidato para albergar la factoría pensada inicialmente para Barros es el municipio coruñés de As Pontes, donde la Xunta de Galicia está impulsado inversiones.
Crece la inquietud en la plantilla de Santa Bárbara en Trubia por despidos en la fábrica de Sevilla
La inquietud de la plantilla de la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Oviedo) subió ayer de intensidad después de que la dirección de la empresa de defensa comunicara al comité de la factoría de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que la paralización de contratos del Ministerio de Defensa podría desembocar en despidos en ambas plantas, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.
En concreto, fuentes de la compañía indicaron que de la fábrica sevillana –donde trabajan unas 400 personas– podrían salir unos 90 profesionales eventuales en lo que queda de año en caso de que el Gobierno español no reactive los contratos de mantenimiento de los tanques "Leopard" y del programa "Obús".
De momento, en Alcalá de Guadaíra ya ha habido una docena de despidos y, según Santa Bárbara, de mantenerse la parálisis actual el impacto podría alcanzar las veinte personas en junio y sumar 70 adicionales durante los próximos meses del año.
Por su parte, la planta de Trubia también se está viendo afectada por la cancelación la fabricación de los tubos de 120 milímetros para los "Leopard", así como el retraso del programa de Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), adjudicado al consorcio Tess Defence, formado por Indra (que tiene el control del accionariado), Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Sapa. La formalización del contrato de ejecución del VAC por parte del Ministerio (un paso administrativo sin el cual Santa Bárbara no puede iniciar los trabajos) se ha aplazado a septiembre, cuando el calendario original lo había fijado el pasado abril.
Ante esta situación, las plantillas de Trubia y Sevilla están preparando movilizaciones.
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