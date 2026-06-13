La espectacular ruta de Asturias, ubicada a veinte minutos de Oviedo, que es como un mini Cares y que está custodiada por las hadas del agua: "Es muy fácil y muy guapina"

"Es muy fácil y muy guapina", así describen todos a la Ruta de Las Xanas, una de las más conocidas y transitadas de Asturias. Anclada entre los concejos de Santo Adriano, Quirós y Proaza, le hace la competencia directa a su "hermana mayor", la Garganta del Cares. Para muchos aficionados al senderismo es, de hecho, un recorrido incluso más bello y apto para todo tipo de edades, sin importar demasiado la condición física del excursionista.

El trazado discurre por una senda de metro y medio de ancho laboriosamente excavada en la caliza a base de pico y dinamita en la década de los años 50 cuya intención era la de construir una carretera que conectase los pueblos de Pedroveya, Rebollada y Dosango con el valle del río Trubia, no habiéndose llegado a concluir por la compleja orografía. Su nombre rinde homenaje a las xanas, figuras de la mitología asturiana que, según la tradición, habitan en las aguas y los bosques. Dada la espectacularidad de su belleza, pocos lugares resultan más apropiados para imaginar su presencia.

Así es la ruta del "pequeño Cares"

Al igual que la Garganta Divina, tiene túneles escarbados en la piedra y precipicios. Con paredes verticales de 500 metros, el camino puede hacerse de varias formas: solo de ida, de ida y vuelta por el mismo lugar o de forma circular si se enlaza con la senda de Valdolayés en el descenso. En función de la opción elegida, esta tendrá una longitud, duración y desnivel determinado. En su totalidad, son unos 8 kilómetros que se recorren en menos de tres horas. Accesible para niños, siempre que se use el calzado adecuado para no resbalar y se lleve agua para hidratarse. Puede realizarse en cualquier época del año, siendo el periodo estival el que concentra una mayor afluencia de caminantes.

El desfiladero de las Xanas / LNE

El punto de partida se sitúa en el área recreativa de El Molín de Las Xanas, a unos veinte minutos en coche desde Oviedo y donde es posible aparcar, iniciando un breve tramo de carretera que conduce hacia la aldea de Tenebreo a menos de 300 metros. Enseguida se deja atrás el asfalto por un sendero señalizado a la derecha que adentra al excursionista en el desfiladero. Esta es la zona más empinada de toda la ruta, por lo que si bien se gana altura, inmediatamente la recompensa viene en forma del embelesador paisaje del valle de Villanueva, el río Trubia y la sierra. El camino continúa entre pasarelas y pedreros, combinando tramos protegidos por estacas de madera con otros en los que se han instalado cuerdas ancladas a la pared ofreciendo una mayor seguridad.

Más adelante, el recorrido se adentra en un frondoso bosque de avellanos y castaño, que salva el río con un pequeño puente y que da paso a los pastos abiertos de Pedroveya, considerado uno de los pueblos más bonitos por sus hórreos y paneras, culminando su primera parte junto a la iglesia de San Antonio en lo alto de la colina y teniendo la oportunidad de disfrutar de las maravillosas vistas ya transitadas improvisando un picnic o comiendo un bocadillo. En este mismo pueblo se encuentra Casa Generosa, lugar de peregrinaje y casa de comidas tradicional muy conocida en Asturias.

El historiador Jesús Fernández hace de guía por el Desfiladero de las Xanas, en el pueblo de Pedroveya / JUAN PLAZA

Si se opta por el itinerario circular, este avanza hacia el próximo pueblo de Dosango. El trayecto es realizado en ligera subida, con un espléndido panorama de las montañas circundantes, por un camino hormigonado. Una vez atravesado el pueblo, este recorrido con una cara más apacible del paisaje enlaza con la senda de Valdolayés, discurrida entre prados, muretes de piedra y zonas en las que no es extraño encontrar ganado caprino. Posteriormente, se toma camino por una pista que desemboca en un sendero que desciende suavemente hasta la carretera de Tenebreo, para proceder al regreso al punto de salida.

Es importante recordar, sobre todo si la ruta va a ser realizada por primera vez, la presencia de tramos bastante estrechos. Por tanto, es recomendable arrimarse a la pared cuando se transite por ellos. Por otra parte, para evitar los resbalones a causa de la humedad constante en el bosque, hay peldaños rematados con madera para hacer más sencilla la travesía.

¿Quiénes son las xanas?

Cuenta la mitología que si uno pasea por los bosques asturianos con cautela y apreciando los detalles, puede dejarse deleitar por el encanto de las xanas. Ninfas de apariencia joven y extraordinaria belleza, habitan en los ríos y cuevas esperando cada día próximas a las cascadas de agua dulce, a que algún joven se deje encandilar por sus encantos y por las falsas promesas de sus tesoros. Durante la noche de San Juan, estas pequeñas hadas salen para romper su encantamiento. Bailan, lavan y hacen ovillos de hilo de oro y plata con los que obsequian a los pastores. Poseedoras de grande tesoros, con ellos pagan a quienes les prestan algún servicio, convirtiendo en ricas a las personas que las liberen.

El Desfiladero de Las Xanas es una prueba de lo arraigada que se encuentra la leyenda en parte de León y Asturias. Un personaje que no habría podido tener mejor perosnificación que una ruta como esta, en la que el agua es la dueña de la naturaleza. "Hemos hecho esta ruta ya tres veces y no nos cansamos de hacerla. No está tan masificada y es preciosa", comenta una usuaria en redes sociales.